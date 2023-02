LOUD PARK、追加ラインナップでKREATOR、BLEED FROM WITHIN

2023年春に東京と大阪にて限定復活開催を果たす「LOUD PARK」の追加ラインナップとして、ジャーマン・スラッシュの帝王KREATOR、UK出身の新世代メロディック・デスメタルバンドBLEED FROM WITHINの出演が発表された。

2023年に限定復活を果たす「LOUD PARK」は、3月25日(土)にインテックス大阪、3月26日(日)に幕張メッセにて、東京2ステージ、大阪1ステージで開催を予定。すでにPANTERA、NIGHTWISH、STRATOVARIUSなどの出演者が発表されている。

今回追加ラインナップとして発表されたのは、ジャーマン・スラッシュ・メタル三羽烏の一角としてソドム、デストラクションらと共にシーンを牽引し続けてきたKREATOR、モダンなメタルコアをベースにながらも随所に配されるメロディアスなフレーズによるメロデス寄りの楽曲を奏でるスコットランド出身の5人組BLEED FROM WITHINの2組。どちらも東京公演、大阪公演に出演する。

<イベント情報>

「LOUD PARK」

2023年3月25日(土)インテックス大阪

OPEN 12:30 / START 13:30

出演:PANTERA / KREATOR / BLEED FROM WITHIN / NIGHTWISH / STRATOVARIUS and more

チケット:

一般 15000円(税込 / オール・スタンディング / 1D代別 / ブロック指定)

GOLD TICKET 22000円 ※専用観覧エリアあり+特典(税込 / オール・スタンディング / 1D付 / ブロック指定)

※GOLD 特典詳細は後日発表

2023年3月26日(日)幕張メッセ

OPEN 10:00 / START 11:00

PANTERA / NIGHTWISH / STRATOVARIUS / CARCASS / AMARANTHE / BLEED FROM WITHIN / OUTRAGE / H.E.R.O. / Jason Richardson & Luke Holland and more

チケット:

一般 19000円(税込 / オール・スタンディング / 1D代別)

GOLD TICKET 30000円 ※専用観覧エリアあり+特典(税込 / オール・スタンディング/1D付)

※GOLD 特典詳細は後日発表

チケット先行&販売情報:

チケットぴあ受付 URL:https://w.pia.jp/t/loudpark2023/ 受付期間:1/23(月)12:00〜2/5(日)23:59

イープラス受付 URL:https://eplus.jp/lp/ 受付期間:1/23(月)12:00〜2/24(金)23:59

チケット一般発売日:2月25日(土)〜

公式サイト:https://www.loudpark.com/