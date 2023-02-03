石塚真一原作によるアニメーション映画「BLUE GIANT」の初日舞台挨拶が、2月17日に東京・TOHOシネマズ日比谷で開催される。
舞台挨拶が行われるのは16時10分回の上映後。宮本大役の山田裕貴、沢辺雪祈役の間宮祥太朗、玉田俊二役の岡山天音、立川譲監督が登壇する。本日2月3日から6日までチケットぴあではチケットの抽選販売を実施。残席があった場合のみ、2月15日より劇場の窓口とオンラインのチケット販売サイトでもチケットを購入できる。
映画「BLUE GIANT」初日舞台挨拶
日時：2023年2月17日（金）16:10上映回（上映後舞台挨拶）
会場：東京都 TOHOシネマズ 日比谷（スクリーン12）
登壇者：山田裕貴、間宮祥太朗、岡山天音、立川譲監督（予定）
料金：2100円
アニメ映画「BLUE GIANT」
2023年2月17日（金）全国公開
原作：石塚真一「BLUE GIANT」（小学館「ビッグコミック」連載）
監督：立川譲
脚本：NUMBER 8
演奏：馬場智章（サックス）、上原ひろみ（ピアノ）、石若駿（ドラム）
アニメーション制作：NUT
配給：東宝映像事業部
キャスト
宮本大：山田裕貴
沢辺雪祈：間宮祥太朗
玉田俊二：岡山天音