朗読劇「-音読Stage- Story of Songs Track1 ORANGE RANGE」の2月10日19時公演および、2月11日11時公演、15時30分公演、19時30分公演が、DMM TV独占でライブ配信される。

「-音読 Stage- Story of Songs」は、アーティストの楽曲を題材にしたオリジナルストーリーを展開する朗読劇。ORANGE RANGEの楽曲を用いた第1弾が、2月8日から12日まで東京・ヒューリックホール東京で開催される。ライブ配信が行われる2月10日19時の回には、梅田修一朗、小野友樹、熊谷健太郎、黒沢ともよ、小林ゆう、中原麻衣、浪川大輔が出演。演目「おしゃれ番長 feat.ソイソース」「上海ハニー」「以心電信」を届ける。

2月11日11時の公演には、大久保瑠美、新祐樹、中島愛、林勇、松岡禎丞、松岡由貴、森田成一が登場。「上海ハニー」「ミチシルベ～a road home～」「キズナ」が演目に選ばれた。同日15時30分の公演には、伊瀬茉莉也、岡本信彦、駒田航、田丸篤志、西尾夕香、日岡なつみ、森田が登壇。演目「おしゃれ番長 feat.ソイソース」「上海ハニー」「以心電信」が繰り広げられる。

また同日19時30分の公演には石川界人、下地紫野、白石涼子、西本りみ、平川大輔、増元拓也、三宅健太が参加。演目には「ミチシルベ～a road home～」「おしゃれ番長 feat.ソイソース」「花」が用意された。さらに各公演の開演5分前より、出演キャストによる「ビフォアトーク」が配信される。

各公演の視聴チケットはDMM TVで販売中。見逃し配信付きとなっており、2月10日公演のチケットは17日21時、11日公演のチケットは18日21時まで取り扱われる。なお会場のチケットもチケットぴあで販売中だ。

「‐音読 Stage-Story of Songs Track1 ORANGE RANGE」配信公演

日程：2023年2月10日（金）19:00公演

配信先：DMM TV

題材楽曲：「おしゃれ番長 feat.ソイソース」「上海ハニー」「以心電信」

出演者：梅田修一朗、小野友樹、熊谷健太郎、黒沢ともよ、小林ゆう、中原麻衣、浪川大輔

※開演5分前より、キャストによるビフォアトークあり。



日程：2023年2月11日（土）11:00公演

配信先：DMM TV

題材楽曲：「上海ハニー」「ミチシルベ～a road home～」「キズナ」

出演者：大久保瑠美、新祐樹、中島愛、林勇、松岡禎丞、松岡由貴、森田成一

※開演5分前より、キャストによるビフォアトークあり。



日程：2023年2月11日（土）15:30公演

配信先：DMM TV

題材楽曲：「おしゃれ番長 feat.ソイソース」「上海ハニー」「以心電信」

出演者：伊瀬茉莉也、岡本信彦、駒田航、田丸篤志、西尾夕香、日岡なつみ、森田成一

※開演5分前より、キャストによるビフォアトークあり。



日程：2023年2月11日（土）19:30公演

配信先：DMM TV

題材楽曲：「ミチシルベ～a road home～」「おしゃれ番長 feat.ソイソース」「花」

出演者：石川界人、下地紫野、白石涼子、西本りみ、平川大輔、増元拓也、三宅健太

※開演5分前より、キャストによるビフォアトークあり。

「‐音読 Stage-Story of Songs Track1 ORANGE RANGE」

日程：2023年2月8日（水）～12日（日）

会場：東京都 ヒューリックホール東京

演出：元吉庸泰

脚本：三浦香、谷碧仁、福田響志

題材楽曲：「花」「おしゃれ番長 feat.ソイソース」「ミチシルベ～a road home～」「以心電信」「キズナ」「上海ハニー」

出演者：赤羽根健治、石川界人、伊瀬茉莉也、伊藤静、梅田修一朗、大久保瑠美、岡本信彦、小野友樹、折笠富美子、海渡翼、加隈亜衣、金元寿子、神尾晋一郎、茅野愛衣、河西健吾、久保ユリカ、熊谷健太郎、黒沢ともよ、小清水亜美、小西克幸、小林ゆう、駒田航、小松昌平、小溝七夢、佐藤利奈、下地紫野、白石涼子、新祐樹、高橋英則、田中美海、田丸篤志、てらそままさき、堂島颯人、中島愛、中島ヨシキ、中原麻衣、名塚佳織、夏吉ゆうこ、浪川大輔、西尾夕香、西本りみ、野島健児、畠中祐、濱健人、浜田賢二、林勇、潘めぐみ、日岡なつみ、日笠陽子、日高里菜、平川大輔、保住有哉、本渡楓、増元拓也、松岡禎丞、松岡由貴、水中雅章、緑川光、三宅健太、向野存麿、村田太志、森田成一、山下七海

※出演者は公演ごとに異なる。