『くまのプーさん』『チップ＆デール』使いやすいデザインが魅力的！

『くまのプーさん』と『チップ&デール』のカジュアルで使いやすいアイテムが続々登場! スクエアのキャラクターアートを使用したクリッピングシリーズをチェックしよう♪

『クマのプーさん』の原作は、1926年に発表されたA.A.ミルンの児童小説。『くまのプーさん(Winnie the Pooh)』は、カナダからロンドンの動物園にやってきた子グマのウィニーにちなんで、A.A.ミルンが名付けた。クマのぬいぐるみでハチミツ好きの「プー」と、森の仲間たちとの日常が描かれる本作は、1960年代からはディズニーによって『くまのプーさん』シリーズのアニメーションが作られ、いまなお世界中で愛されている。

そして『チップ&デール』は、『プルートの二等兵』で初登場したシマリスのキャラクター。黒い鼻、歯が中央に一本あるのがチップ、赤い鼻、歯が二本あるのがデールだ。性格は正反対だが、常に一緒に行動し、ドナルドダックにいたずらを仕掛けている。こちらも世界中で愛されるディズニーキャラクターだ。

2月上旬より登場するクリッピングシリーズでは、そんな『くまのプーさん』と『チップ&デール』が、こちらを覗き込むような正方形イラストを使用したデザインでラインアップ。普段使いしやすいミニトート、ティッシュポーチ、タブレットポーチ、スクエアポーチ、コインケース、オープンパスケースの全6アイテムで展開する。

『くまのプーさん』はホワイトのキャンバス地に、プーさんのとぼけた顔と身振りがチャーミングなイラストをプリント。

『チップ&デール』はイエローのキャンバス地に、ピッタリ寄り添うチップとデールが可愛いイラストがアクセントになっている。

どちらも甘すぎないデザインで、カジュアルに使えるアイテムばかり。プーさんやチップ&デールのキュートなアイテムで、一緒にお出かけを楽しんでみてはいかが?

【画像】『くまのプーさん』『チップ&デール』の甘すぎないデザインを見る(写真11点)

(C)Disney (C)Disney. Based on the "Winnie the Pooh" works by A.A. Milne and E.H. Shepard.