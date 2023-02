Chilli Beans.「こういうサウンドも作れるんだ」3rd EP『mixtape』でコラボに挑戦

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。2月1日(水)の放送は、3ピースバンドのChilli Beans.がゲスト出演。この日リリースのサードEP『mixtape』について、パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)が感想を伝え、制作時のエピソードや作品への思いを聞きました。こもり校長:Chilli Beans.先生は、2月1日にサードEP『mixtape』をリリース! おめでとうございます!Chilli Beans.:ありがとうございます!こもり校長:5曲入りのEPで、初回生産限定盤には2022年9月に開催された『1st Oneman Live Chilli Beans. Room』のDVD&Blu-rayディスクが収録されています。ライブDVDが入ると、一気にボリューミーな感じになっていいですね。Maika(Ba&Vo):そうですね。めっちゃ入ってるもんね。Moto(Vo):ほとんどフルだよね。Lily(Gt&Vo):18曲?Maika:ライブでやった曲が全部入ってます。こもり校長:じゃあ、初回限定生産盤を買えば、今のChilli Beans.先生が堪能できるということですね?Maika:その通りでございます!こもり校長:このEPにはVaundy先生が(「rose feat. Vaundy」で)参加されていたり、プロデューサーでトラックメーカーのyonkey先生とのコラボ曲(「アンドロン (yonkey remix)」)も入っています。Chilli Beans.:はい!こもり校長:(EPを聴いてみて)Chilli Beans.先生らしさはありつつなんですけど、ふり幅がすごくあって、(3曲目の)「duri-dade」はキラーチューンに聴こえました。Chilli Beans.:え~! 嬉しい!こもり校長:Chilli Beans.先生の“らしさ”みたいなものとは、なんか違う角度から聴こえたというか。すごく攻めた感じだし、聴いていてテンションも上がるし……でも笑顔とか華やかという感じではなくて、クっと真剣になるようなストイックさを感じました。Chilli Beans.:わぁ~……!こもり校長:それですごくいいなと思っていたら、次の曲の「border line」では“そんな感じで優しくしてくれるんだ~……”みたいな。Chilli Beans.:(笑)。こもり校長:心があっちに行ったりこっちに行ったりするような、新しいChilli Beans.先生が感じられる作品だと思いました。楽曲制作はどんな感じでしたか?Maika:コラボした作品は、今までとは違う作り方が多くて。「duri-dade」はいつもサポートでドラムを叩いてくれているyuumiが、“こういう曲どう?”と大元を持ってきてくれたんです。それから練ったりしたので、セッションしながら作った感じでした。今までは、メンバーの誰かが大元を作っていたことが多かったので、けっこう新鮮な感じでデータのやり取りをしました。こもり校長:今までと違う作り方で、まとまらないことはなかったですか?Maika:あ~でも……、長い時間話せば大丈夫だったよね?Lily:そうだね。Maika:コミュニケーションさえちゃんととれていれば。Moto・Lily:うん。こもり校長:じゃあ、制作期間に余裕があれば大丈夫なんですかね?Maika:そうですね。Lily:余裕は大事(笑)。こもり校長:制作過程が違うものを出来上がって聴いてみたら、“違うな”と感じたりするんですか?Moto:たしかに“違う”というか……“こういうサウンドも作れるんだ”と、新開拓したみたいに感じました。こもり校長:Chilli Beans.先生にとって、この『mixtape』はどんな作品になりましたか?Maika:学びの多い作品ですね。Moto:そうですね。Maika:それこそ、フィーチャリングとかリミックスしてもらったりとか……自分たちの視点だけじゃ見えないこととか、新しい制作もやったから……。“こういうこともできるんだ”と思いましたね。Moto・Lily:うん。Maika:“制作するときに何が大事か”みたいなことを、あらためて考えた作品になりました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/