Chilli Beans.「SCHOOL OF LOCK!」に2度目の来校！前回の出演で“一緒にフェスを回る”仲になったのは？

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。2月1日(水)の放送は、3ピースバンドのChilli Beans.がゲスト出演。パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)と、前回出演時のできごとを振り返り、“その後”を報告しました。こもり校長:Chilli Beans.先生は、2022年7月以来2度目の来校なんですけど、僕とはほぼ“はじめまして”なんですよね。Maika(Ba&Vo):そうなんですよね。前回が特殊な回で……(笑)。こもり校長:あの日僕はダンス仲間と埼玉でダンスバトルをしていて、(当時の)ぺえ教頭もお休みで。あしざわ元教頭が助っ人で来てくれて、(校長が到着するまでの)1時間半ぐらい授業を届けてくれたんですよね。Maika:そうなんです。あれを機に、(あしざわ元教頭と)すごく仲良くなったよね?Moto・Lily:うん(笑)。こもり校長:それ聞きましたよ! そのあとのフェスにも、あしざわ元教頭がお邪魔したんですよね?Lily(Gt&Vo):めっちゃ来てくれた。Maika:自分たちの出番が終わった後に、一緒にフェスを回ってご飯食べたりしました。Mot((Vo):(笑)。こもり校長:あれを機に、仲良くなっちゃったんですね(笑)。1日ですごいな……! 今日は僕が最後までいるんで、よろしくお願いします!Chilli Beans.:よろしくお願いします!番組の最後に再びこの話題になり、こもり校長がChilli Beans.に「いつかフェスに連れて行ってください」とお願いしたところ、Maikaさんから「一緒に回りましょう!」という提案がありました。Chilli Beans.は2月1日(水)にサードEP『mixtape』をリリース。8月から9月にかけて、広島、石川、宮城、福岡、大阪、北海道、愛知、東京をまわる全国ツアー『Chilli Beans. TOUR 2023』が開催されます。詳細はオフィシャルサイトまで。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/