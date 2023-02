LiSA 4年ぶりの全国ホールツアー開催「期待しかしないで待っていてください！」

LiSAがパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! LiSA LOCKS!」。2月1日(水)の放送では、先日発表になった全国ホールツアー『LiVE is Smile Always~LANDER~』について、「初めて行きます」と喜びの声を届けたリスナーのメッセージを紹介しました。【ツアー発表した瞬間叫びました。「千葉来るかなぁ?」ってお母さんにずっと言ってて、「どーだろうね? 来たら嬉しいね!」って会話を毎日のようにしてたら、まさか千葉から始まるって知って号泣でした! お母さんも「えっ!? 意外と近いところだよ!」ってびっくりしてました。はじめてLiSA先生と会える希望が見えて幸せです!!】(14歳)LiSA:そうなんです! 今回のツアーは千葉からスタートします! 9月30日(土)、10月1日(日)に、松戸にある森のホール21でおこないます!千葉は何度か行ってるんだよね。ミュージックビデオの撮影でも、結構千葉に行くことが多いしね。でも、千葉のホールとなると……本当に数えられるぐらいしかないんです。なので、特別な千葉スタート(笑)。ぜひお母さんと楽しんでほしいなと思います。【LiSA先生こんばんは! 今回は全国ホールツアーということで、僕の地元の新潟にも来てくれてめちゃめちゃ嬉しいです! そして、ついに! ついに! 念願だったLiSA先生との初デートに参加できそうです! 10月までどんな大変なつらいことも頑張れそうです!】(20歳)LiSA:ありがとうございます! 新潟にも行きますよ~。10月20日(金)は、新潟県民会館です。新潟は紅蓮華ツアー(2019年に開催した全国ホールツアー『LiVE is Smile Always~紅蓮華~』)ぶりということもあって……それこそ、ホールツアーがもう4年ぶりなんですよね。コロナ禍に入る直前までやってたのが紅蓮華ツアーだったので、そこからホールツアーやってないから4年ぶりのホールツアー、そして4年ぶりの新潟です。ぜひ新潟で、初めて会えるのを楽しみにしています!【全国ホールツアー開催決定! 嬉っっっっっっっっっっっっしいです。私はLiSA先生のデートに行ったことがないので、このホールツアーに絶対参戦したいと思います。狙いは、仙台サンプラザホールかなぁ……】(17歳)LiSA:ありがとうございます! 今回は(このリスナーが住む)秋田は入ってないんですけど、仙台には2日間行きますからね。12月 9日(土)、10日(日)は、仙台サンプラザホールです。前回の4年前の紅蓮華ツアーでは、青森に行ったんですよ。それがすごく嬉しくて、次は秋田にも行きたいなって思ってたんですけど……青森と秋田を飛び越えて、なんと(11月24日は)函館(函館市民会館)に着いちゃいましたね(笑)。あれだね、桃鉄で言うと過ぎちゃったみたいな(笑)。でも……秋田から函館も、仙台と変わらないぐらいの距離なんじゃないかな? ぜひ、どちらかに遊びにきてほしいなと思います!みんな、地元とか地元の近くに行くのを、楽しみに待ってくれているんですね。しかも、この4年で「初めていきます」みたいな方もたくさんいてくれて……! 何て言うのかな? ネットで会ってた人と直接会うみたいな、そういう嬉しさがありますね(笑)。期待しかしないで待っていてください!LiSAの全国ホールツアー『LiVE is Smile Always~LANDER~』は、今回話題にあがった千葉公演を皮切りに、全国14カ所で全19公演が開催されます。詳細はオフィシャルサイトをご確認ください。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/