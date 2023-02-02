ASH DA HERO、新曲が『ワールドプロレスリング』ファイティングミュージックに

ASH DA HEROの「自分革命」がテレビ朝日系『ワールドプロレスリング』の2・3月度ファイティングミュージックに決定した。

2022年8月にバンダイナムコミュージックライブ内のレーベルPurple One Starよりメジャーデビューをした5人組バンド、ASH DA HERO。2月22日にリリースするメジャー1stシングル『Judgement』（ADH盤）に収録される「自分革命」は、印象的なブレスから始まり、戦い（革命）に挑む高揚感や緊迫感がひしひしと伝わってくる楽曲で、たたみかける怒涛の展開からのパワフルなメロディとリリックは「ワールドプロレスリング」のファイティングミュージックにピッタリな仕上がりとなっている。

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また、「自分革命」が収録されるメジャー1stシングルの表題曲「Judgement」はテレビ朝日系全国ネットNUMAnimation枠で放送されている話題沸騰中のTVアニメ『ブルーロック』2クール目オープニング主題歌として書き下ろされた楽曲で、オープニングノンクレジット映像は200万再生、ミュージックビデオは100万再生目前。

なお、ASH DA HEROは2023年4月8日（土）には「Judgement」リリースを記念したワンマンライブ「ASH DA HERO LIVE 2023 ”Judgement”」がZepp DiverCity（TOKYO）で開催する。

＜リリース情報＞

ASH DA HERO

Major 1st Single『Judgement』

TVアニメ『ブルーロック』2クール目オープニング主題歌「Judgement」

配信リンク：https://lnk.to/ADH_Judgement

2023年2月22日（水）発売

ADH盤（CD+Blu-ray）

価格：¥3850円（税込）

品番：LAPS-4012

=収録曲=

「Judgement」、「自分革命」、インストを含む4曲

Blu-rayにはライブムービーやツアードキュメンタリー、MVメイキングなど、40分を超える豪華映像特典を収録

ブルーロック盤（CD Only）

価格：¥1650円（税込）

品番：LAPS-4014

=収録曲=

「Judgement」、「最強のエンドロール」、インストを含む4曲

ジャケットはアニメ描き下ろしイラスト

予約リンク：https://lnk.to/ADH_Judgement

店舗特典詳細はこちら：https://ashdahero.com/contents/10738

＜ライブ情報＞

ASH DA HERO LIVE 2023 ”Judgement”

2023年4月8日（土）Zepp DiverCity（TOKYO）

開場 17:00 開演 18:00

1階スタンディング ¥5000円（税込/整理番号有/D別）

2F指定席 ¥5000円（税込/D別）

※未就学児童入場不可

※お一人様4枚まで

ローソンプレリクエスト2次抽選先行受付中

2023年1月18日（水）18:00 〜 1月24日（火）23:59

http://ashdahero.com/contents/10737

※チケット一般発売日は後日発表

問い合わせ先：DISK GARAGE 050-5533-0888 （平日12:00～15:00）

ASH DA HERO Official HP：https://ashdahero.com/