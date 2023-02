3月5日、11日、12日に開催されるライブイベント「D.U.N.K. Showcase」の出演アーティスト第2弾が発表された。

「D.U.N.K. Showcase」はSKY-HIが主催するプロジェクト「D.U.N.K. -DANCE UNIVERSE NEVER KILLED-」の一環として行われるイベント。第2弾アーティストとして5日の東京・有明アリーナ公演に超特急とAyumu Imazu、12日の千葉・幕張メッセ国際展示場公演にGENERATIONS from EXILE TRIBEの計3組がラインナップされた。

イベントのオフィシャルサイトと各ファンクラブでは本日2月2日にチケットの先行予約の受付がスタート。

中務裕太(GENERATIONS from EXILE TRIBE)コメント

D.U.N.K.という素晴らしい企画に参加させていただける事とても嬉しく光栄です。

EXILEさんから夢をいただきダンス&ボーカルグループGENERATIONSとして活動していく中でたくさんの夢を叶えさせていただきました。

今の夢はダンス&ボーカルのグループ同士で様々な形でコラボレーションする事です。

グループの垣根を超えてより良いモノを日本から世界に届けていく事に一歩近付ける素晴らしいプロジェクトなのでとても楽しみにしています!

僕はパフォーマーとしてしっかりプライドを持って精一杯このプロジェクトに貢献していきたいと思います!

リョウガ(超特急)コメント

超特急のリョウガです。

まずこのような素敵なプロジェクトに参加させていただくことが出来て本当に感謝感激です。

見渡してみるとイメージ的に僕達の場違い感が少し否めない気がしますが、参加させて頂く以上、気持ちでカバーするのでセーフです。。笑

全ての共演者方にリスペクトを持ち、一丸となって、キャスティングミスだと1ミリも感じさせないパフォーマンスをしてD.U.N.K.を盛り上げていきますッ

8号車達よ、かまそうぜ(^o^)

Ayumu Imazu コメント

Ayumu Imazuです!

今回「D.U.N.K. Showcase」Day1に出演します。

こんな素晴らしいプロジェクトの出演アーティストの一員として出演できることが、とても光栄に思います。

今回お声をかけてくださったSKY-HIさんに心から感謝しています。

「D.U.N.K.」は音楽という自由であるべき存在を、ありのままの形で尊重している素晴らしいプロジェクトだと感じてます。

日本の音楽シーンに新しい風が吹くのは間違いなく、そんな歴史的瞬間に立ち会えるのが本当に嬉しいです。

そして昔から一緒に頑張ってきたメンバーも参加アーティストの中にいたりなど個人的にめちゃめちゃ熱い気持ちです。「D.U.N.K.」最高に楽しみましょう!

D.U.N.K. Showcase

2023年3月5日(日)東京都 有明アリーナ

<出演者>

DREAMS COME TRUE / SKY-HI / Aile The Shota / 超特急 / Ayumu Imazu / and more



2023年3月11日(土)千葉県 幕張メッセ国際展示場9~11ホール

<出演者>

BALLISTIK BOYZ from EXILE TRIBE / BE:FIRST / &TEAM / SKY-HI / and more



2023年3月12日(日)千葉県 幕張メッセ国際展示場9~11ホール

<出演者>

GENERATIONS from EXILE TRIBE / BE:FIRST / &TEAM / SKY-HI / and more