SixTONESの9枚目のシングル「ABARERO」が4月12日にリリースされる。

表題曲「ABARERO」はタイトル通り、衝動あふれる攻撃的なヒップホップチューン。ヘビーなビートに6人の熱い歌声が重なる。本作は異なる内容のDVDが付属する初回限定盤AおよびB、CDのみの通常盤が用意される。初回限定盤AのCDには「Good Luck!」、初回限定盤BのCDには「ふたり」といったシングル曲のリミックスバージョンを収録。通常盤のCDにはYouTube企画「PLAYLIST -SixTONES YouTube Limited Performance-」にて生バンド演奏で披露された「人人人」「Chillin' with you」のパフォーマンス音源が収められる。初回限定盤A付属のDVDでは「ABARERO」のミュージックビデオ、ソロムービー、メイキング映像を、初回限定盤BのDVDでは3rdアルバム「声」の制作ドキュメンタリーを観ることができる。

SixTONES「ABARERO」収録内容

初回限定盤A

CD

01. ABARERO

02. 新曲A

03. Good Luck! Remix(仮)

DVD

・ABARERO -Music Video-

・ABARERO -Music Video Making-

・ABARERO -Music Video Solo Movie-

初回限定盤B

CD

01. ABARERO

02. 新曲B

03. ふたり Remix(仮)

DVD

・Documentary of “声”

通常盤

CD

01. ABARERO

02. 新曲C

03. 新曲D

04. 人人人 from PLAYLIST -SixTONES YouTube Limited Performance- Day.6

05. Chillin' with you from PLAYLIST -SixTONES YouTube Limited Performance- Day.7

06. ABARERO -Instrumental-