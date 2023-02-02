SixTONESの9枚目のシングル「ABARERO」が4月12日にリリースされる。
表題曲「ABARERO」はタイトル通り、衝動あふれる攻撃的なヒップホップチューン。ヘビーなビートに6人の熱い歌声が重なる。本作は異なる内容のDVDが付属する初回限定盤AおよびB、CDのみの通常盤が用意される。初回限定盤AのCDには「Good Luck!」、初回限定盤BのCDには「ふたり」といったシングル曲のリミックスバージョンを収録。通常盤のCDにはYouTube企画「PLAYLIST -SixTONES YouTube Limited Performance-」にて生バンド演奏で披露された「人人人」「Chillin' with you」のパフォーマンス音源が収められる。初回限定盤A付属のDVDでは「ABARERO」のミュージックビデオ、ソロムービー、メイキング映像を、初回限定盤BのDVDでは3rdアルバム「声」の制作ドキュメンタリーを観ることができる。
SixTONES「ABARERO」収録内容
初回限定盤A
CD
01. ABARERO
02. 新曲A
03. Good Luck! Remix（仮）
DVD
・ABARERO -Music Video-
・ABARERO -Music Video Making-
・ABARERO -Music Video Solo Movie-
初回限定盤B
CD
01. ABARERO
02. 新曲B
03. ふたり Remix（仮）
DVD
・Documentary of “声”
通常盤
CD
01. ABARERO
02. 新曲C
03. 新曲D
04. 人人人 from PLAYLIST -SixTONES YouTube Limited Performance- Day.6
05. Chillin' with you from PLAYLIST -SixTONES YouTube Limited Performance- Day.7
06. ABARERO -Instrumental-