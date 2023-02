Da-iCEとCHEMISTRYがコラボ、渾身のバラード「スパロウズ」リリース決定

Da-iCEがCHEMISTRYとのコラボレーション曲「スパロウズ」を2023年3月8日(水)にリリースすることを発表した。

かねてからミュージカルやTVでの共演やソロ曲への参加などで交流があったDa-iCEとCHEMISTRY。今回、CHEMISTRYからの「Da-iCEと世代を超えて一緒に作品を作ってみたい」(川畑)という熱い呼びかけがきっかけとなり、本コラボ曲が実現した。

トータルプロデュースと作詞は松尾潔が担い、作曲は、Da-iCEメンバーも愛してやまないというCHEMISTRY初期の代表作バラード「You Go Your Way」を手掛けた豊島吉宏。そして完成した本作は、川畑、堂珍、大野、花村の圧倒的なボーカルが混然一体となる、渾身のバラードに仕上がっている。

制作にあたり、CHEMISTRYは「二人の歌声が素晴らしいので、僕らも少しジェラり(ジェラシーを感じ)ながら、とても刺激を受けました」(堂珍)とコメント。Da-iCEは「夢のような時間でした。レコーディングや撮影をご一緒させて頂く時間が想像できないほどびっくりしました。」(花村)、「幼い頃からずっと憧れている方とこうして歌わせて頂けたことが嬉しいです。何かをひとつ頑張っていると良いことがあるんだという、夢を追いかけていくときの大切な気持ちも、聴いて下さる皆さんにも届けられたら」(大野)と喜びを語った。

なおDa-iCEは、春にはニューアルバム『SCENE』の発売、6月からはアルバムを提げての全国6都市12公演のアリーナツアー「Da-iCE ARENA TOUR 2023 -SCENE-」の開催も決定している。

<リリース情報>

CHEMISTRY×Da-iCE

「スパロウズ」

リリース情報

全ストア配信:2023年3月1日(水)

CD発売:2023年3月8日(水)

初回生産限定盤[CD+BD] AICL4348~9:5500円(税込)

通常盤[CD]AICL4350:1320円(税込)

=収録曲=

1. スパロウズ / CHEMISTRY×Da-iCE

2. akatsuki / CHEMISTRY

=初回生産限定盤特典BD収録内容=

1. スパロウズ / CHEMISTRY×Da-iCE – music video –

2. スパロウズ / CHEMISTRY×Da-iCE – music video making movie –

3. CHEMISTRY Zepp Tour 2022「Get Together Again!!」Digest Movie

4. CHEMISTRY Zepp Tour 2022「Get Together Again!!」2022.10.1 Zepp Haneda

「スターマイン」

https://da-ice.lnk.to/IMA_DLSTR

LIVE Blu-ray&DVD『Da-iCE ARENA TOUR 2022 -REVERSi-』

発売日:2023年1月11日(水)

Digest Movie:https://www.youtube.com/watch?v=rbsWzLkkvac

豪華盤/初回生産限定盤(DVD5枚組+SPECIAL LIVE PHOTO BOOK SET[Solo 5冊+Group1冊])

AVBD-27600~4 / 22727円(tax out)

豪華盤/初回生産限定盤(Blu-ray5枚組+SPECIAL LIVE PHOTO BOOK SET[Solo 5冊+Group1冊])

AVXD-27605~9 / 22727円(tax out)

通常盤(DVD2枚組+Da-iCE ARENA TOUR 2022 -REVERSi- LIVE PHOTO BOOK)

AVBD-27610~1 / 6000円(tax out)

通常盤(Blu-ray+Da-iCE ARENA TOUR 2022 -REVERSi- LIVE PHOTO BOOK)

AVXD-27612 / 6,000円(tax out)

=収録内容=

Blu-ray&DVD(全形態共通)

「Da-iCE ARENA TOUR 2022 -REVERSi-」

DOSE

FAKESHOW

Its not over

WATCH OUT

UP to the Stars

BET

SWITCH

Break out

Limits

Free Falling

Chocolate Sympathy

Sweet Day

NIGHT OWL

Promise

CITRUS

DREAMIN ON

Clap and Clap

TOKI

BACK TO BACK

Kartell

(Encore)

ホンネはJoke

君色

Live goes on

スターマイン

Blu-ray&DVD(豪華盤)

「Da-iCE TWO MAN LIVE TOUR 2022 -REVERSi-」

BACK TO BACK

Revolver

Limits

FAKE ME FAKE ME OUT

Kartell

恋ごころ

Promise

amp

CITRUS

Break out

SWITCH

Clap and Clap

DREAMIN ON

「Da-iCE Year end show 2021」

WELCOME!

TOKYO MERRY GO ROUND

DREAMIN ON

エビバディ

TIME COASTER

FAKESHOW

Bubble Love

Bodyguard

amp

DATE

恋ごころ

雲を抜けた青空

CITRUS

パラダイブ

Phoenix

BACK TO BACK

Kartell

(Encore)

Live goes on

Melody

「Da-iCE ARENA TOUR 2022 -REVERSi-」「Da-iCE TWO MAN LIVE TOUR 2022 -REVERSi-」ドキュメンタリー映像

Da-iCE Official HP:https://da-ice.jp