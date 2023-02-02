東京オートサロン事務局は2月1日、東京国際カスタムカーコンテスト2023のグランプリを発表した。

今回のグランプリには、トヨタRAV4をカスタムした「MARS1号機」（KUHL JAPAN & VRARVA）が選出された。

８部門の最優秀賞モデルで決選投票を実施 SUV部門の最優秀賞受賞車両がグランプリ獲得

グランプリに輝いたKUHL JAPAN & VRARVAに、東京オートサロン事務局よりグランプリトロフィーと副賞賞金が贈呈された

東京国際カスタムカーコンテスト2023は、1月13〜15日に幕張メッセで行われた「TOKYO AUTO SALON 2023」出展車両の中から、来場者の投票によってナンバーワン・カスタムカーを決定するもの。

会期中にコンセプトカー、ドレスアップカー、チューニングカー、セダン、ミニバン・ワゴン、SUV、Kカー・コンパクトカー、インポートカーの計８部門でそれぞれ最優秀賞１台、優秀賞2台を選出。会期後に東京オートサロン公式サイトで最優秀賞8台による投票が行われた。

今回のグランプリ車両である「MARS1号機」は、SUV部門の最優秀賞受賞車両。近年人気の高いSUVをカスタムし、幅広い層からの支持を集めた。

東京国際カスタムカーコンテスト2023 受賞車両一覧

【コンセプトカー部門】

最優秀賞：CIVIC TYPE R-GT CONCEPT（Honda/Honda Access/無限）

優秀賞：AE86 H2 Concept（TOYOTA Gazoo Racing）、HKS RZ450 コンセプト（エッチ・ケー・エス）

【ドレスアップカー部門】

最優秀賞：VeilSide FFZ400（Veilside CO,.LTD）

優秀賞：S30Z（STARROAD）、GReddy Stance RZ34（TRUST）

【チューニングカー部門】

最優秀賞：GR86 WIDE BODY（VARIS）

優秀賞：20B NA 3ROTAR-7 aka 雨さん号（RE雨宮）、NISSAN GT-R NISMO Special edition（日産自動車）

【セダン部門】

最優秀賞：ROZELcomplete MARK_X（ALESS/ROZEL）

優秀賞：Rowen IS WORLD PLATINUM（Rowen Japan）、純VIP EXE クラウンクロスオーバー（AIMGAIN）

【ミニバン・ワゴン部門】

最優秀賞：ROHAN×carpaintK Red NOAH（ROHAN IZAWA ART DESIGN）

優秀賞：NATS Alphard Super Dually（NATS日本自動車大学校）、CRYSTALEYE＆Mコンフィデンスアルファード（CRYSTALEYE）

【SUV部門】

最優秀賞：MARS1号機（KUHL JAPAN＆VRARVA）

優秀賞：CROSS LINE CROWNCROSSOVER（M'z SPEED）、BLITZ ARIYA（BLITZ）

【Kカー・コンパクトカー部門】

最優秀賞：DAMD HUSTLER COUNTRY（DAMD Inc.）

優秀賞：GMLVAN S-01（ARTA/GORDON MILLER）、JIMRY（TSDstyling/T-styleAutoSales/EXPERT/TRINITY）

【インポートカー部門】

最優秀賞：LB☆WORKS F40（Liberty Walk）

優秀賞：RAVAGE A110 by 畑野自動車（RAVAGE Japan by 畑野自動車）、NOVITEC Ferrari ROMA AK-69（SPASHAN/NOVITEC）