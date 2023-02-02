高橋洋子によるワンマンライブ「YOKO TAKAHASHI EVANGELION ultimate Live『月十夜』」が、5月28日に東京・東急歌舞伎町タワー内に誕生するライブホール・Zepp Shinjukuで開催される。
これは4月14日に開業される高層複合施設・東急歌舞伎町タワーで行われる施策「EVANGELION KABUKICHO IMPACT」のひとつ。「残酷な天使のテーゼ」「魂のルフラン」など、「エヴァンゲリオン」シリーズの主題歌を含む関連楽曲を歌ってきた高橋が、「エヴァンゲリオン」関連楽曲のみで構成するライブだ。また同公演は「エヴァンゲリオン」シリーズをテーマとした初の単独有観客公演となる。
チケットには「エヴァンゲリオン」仕様のネックストラップが付いた「特製『月十夜』観測記念カード」が付属。最速先行は「エヴァンゲリオン」公式アプリ・EVA EXTRAのユーザー限定で、2月4日10時より受付開始。
「YOKO TAKAHASHI EVANGELION ultimate Live『月十夜』」
日時：2023年5月28日（日）16:00開場、17:00開演
会場：東京都 Zepp Shinjuku