セブン‐イレブンで『トムとジェリー』と『ハリポタ』の限定コラボ！

ワーナー・ブラザース100周年企画、『トムとジェリー』と『ハリー・ポッター』がコラボレーションしたアイテムが、セブンネットショッピング・セブン‐イレブン一部店舗で限定販売となる。

『トムとジェリー』は、1940年にウィリアム・ハンナとジョセフ・バーベラの2人組が短編作品として世に送り出したアメリカの人気アニメーション作品で、日本でも1964年にテレビ初放送。イエネコのトムとネズミのジェリーが巻き起こすドタバタ劇は瞬く間に人気を博し、第1作でアカデミー賞ノミネート作品に。その後も快進撃を続け、なんと7回のアカデミー賞に輝く大ヒットシリーズとなった。『トムとジェリー』に始まるアニメーション作品は、アメリカ文化の象徴として、長きに渡り世界中の子どもたちを魅了し続けている。

2023年4月4日に創立100周年を迎えるワーナー・ブラザースでは、このメモリアルイヤーにワーナー・ブラザースの人気キャラクターである『トムとジェリー』のコラボレーションアイテムを展開。このコラボでは、トムとジェリーが主役となり、100周年をお祝いする。

気になるデザインは、トム、ジェリー、スパイク、タフィーがそれぞれ『ハリー・ポッター』に登場するホグワーツ寮に組みわけされたローブをまとった、スペシャルなデザイン。トムはスリザリン、ジェリーはグリフィンドールなど、どの寮に組み分けられているのかも注目だ。

アイテムのラインナップは、タンブラー4種とランチトート。

100周年にふさわしいスペシャルコレクションアイテムは、セブンネットショッピングで購入可能だ。

また、「ステンレスタンブラー スリザリントム」と「ステンレスタンブラー グリフィンドール ジェリー」のみ一部のセブン‐イレブン店頭でも取り扱いとなっているため、店舗に足を運んだ際はぜひチェックしてみてほしい。

All characters and elements (C) & TM WBEI and its affiliates. (s23)