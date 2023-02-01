[写真]＝Getty Images
※移籍金は欧州各主要メディアを参照
▼IN
レアンドロ・トロサール（From：ブライトン）
ベルギー／FW／28歳
移籍形態：完全移籍
移籍金：2400万ユーロ（34億円）
ヤクブ・キヴィオル（From：スペツィア／イタリア）
ポーランド／DF／22歳
移籍形態：完全移籍
移籍金：2500万ユーロ（35.4億円）
契約満了日：2028年夏
ジョルジーニョ（From：チェルシー）
イタリア／MF／31歳
移籍形態：完全移籍
移籍金：1350万ユーロ（19.1億円）
契約満了日：2024年夏（1年の延長OP付き）
▼OUT
セドリック・ソアレス（To：フルアム）
ポルトガル／DF／31歳
移籍形態：半年レンタル
マルキーニョス（To：ノリッジ／2部）
ブラジル／FW／19歳
移籍形態：半年レンタル
アルベール・サンビ・ロコンガ（To：クリスタル・パレス）
ベルギー／MF／23歳
移籍形態：半年レンタル
▼IN
アレックス・モレノ（From：ベティス／スペイン）
スペイン／DF／29歳
移籍形態：完全移籍
移籍金：1490万ユーロ（21.1億円）
契約満了日：2026年夏
ジョン・デュラン（From：シカゴ・ファイアー／MLS）
コロンビア／FW／19歳
移籍形態：完全移籍
移籍金：最大2000万ユーロ（28.3億円）
ベルトラン・トラオレ（From：イスタンブール・バシャクシェヒル／トルコ）
ブルキナファソ／FW／27歳
移籍形態：レンタル終了
▼OUT
キャメロン・アーチャー（To：ミドルズブラ／2部）
イングランド／FW／21歳
移籍形態：半年レンタル
フレデリク・ギルベール（To：ストラスブール／フランス）
フランス／DF／28歳
移籍形態：完全移籍
ダニー・イングス（To：ウェストハム）
イングランド／FW／30歳
移籍形態：完全移籍
移籍金：最大1703万ユーロ（24.1億円）
ヤン・ベドナレク（To：サウサンプトン）
ポーランド／DF／26歳
移籍形態：レンタル終了
モルガン・サンソン（To：ストラスブール／フランス）
フランス／MF／28歳
移籍形態：半年レンタル
ルドビク・アウグスティソン（To：セビージャ／スペイン）
スウェーデン／DF／28歳
移籍形態：レンタル終了
マーヴェラス・ナカンバ（To：ルートン／2部）
ジンバブエ／MF／29歳
移籍形態：半年レンタル
▼IN
ダンゴ・ワッタラ（From：ロリアン／フランス）
ブルキナファソ／FW／20歳
移籍形態：完全移籍
移籍金：2250万ユーロ（31.9億円）
契約満了日：2028年夏
ダレン・ランドルフ（From：ウェストハム）
アイルランド／GK／35歳
移籍形態：完全移籍
契約満了日：2024年夏
アントワーヌ・セメニョ（From：ブリストル・シティ／2部）
ガーナ／FW／23歳
移籍形態：完全移籍
移籍金：1025万ユーロ＋ボーナス（14.5億円）
契約満了日：2027年夏（1年の延長OP付き）
マティアス・ビーニャ（From：ローマ／イタリア）
ウルグアイ／DF／25歳
移籍形態：半年レンタル
移籍金：レンタル料50万ユーロ（0.7億円）
イリア・ザバルニー（From：ディナモ・キーウ／ウクライナ）
ウクライナ／DF／20歳
移籍形態：完全移籍
移籍金：2260万ユーロ（32億円）
契約満了日：2028年夏
ハメド・ジュニオール・トラオレ（From：サッスオーロ／イタリア）
コートジボワール／MF／22歳
移籍形態：買取義務付き半年レンタル
移籍金：最大3000万ユーロ（42.5億円）
契約満了日：2028年夏
▼OUT
ジェームズ・ヒル（To：ハーツ／スコットランド）
イングランド／DF／21歳
移籍形態：半年レンタル
ジャマル・ロウ（To：QPR／2部）
ジャマイカ／FW／28歳
移籍形態：半年レンタル
エミリアーノ・マルコンデス（To：ノアシェラン／デンマーク）
デンマーク／MF／27歳
移籍形態：半年レンタル
ウィル・デニス（To：スラウ／6部）
イングランド／GK／22歳
移籍形態：1年半レンタル
シリキ・デンベレ（To：オセール／フランス）
スコットランド／FW／26歳
移籍形態：半年レンタル
ギャビン・キルケニー（To：チャールトン／3部）
アイルランド／MF／23歳
移籍形態：半年レンタル
ベン・ピアソン（To：ストーク／2部）
イングランド／MF／28歳
移籍形態：半年レンタル
▼IN
フィン・スティーヴンス（From：スウォンジー／2部）
ウェールズ／DF／19歳
移籍形態：レンタル終了
マッツ・ベック・セーレンセン（From：ニース／フランス）
デンマーク／DF／24歳
移籍形態：レンタル終了
ケヴィン・シャーデ（From：フライブルク／ドイツ）
ドイツ／FW／21歳
移籍形態：買取義務付き半年レンタル
移籍金：最大2500万ユーロ（35.4億円）
契約満了日：2028年夏
▼OUT
マッツ・ベック・セーレンセン（To：フローニンゲン／ベルギー）
デンマーク／DF／24歳
移籍形態：半年レンタル
エラリー・バルカム（To：ブリストル・ローヴァーズ／3部）
イングランド／GK／23歳
移籍形態：半年レンタル
タリク・フォス（To：ロザラム／2部）
ガーナ／MF／27歳
移籍形態：半年レンタル
チャーリー・グッド（To：ブラックプール／2部）
イングランド／DF／27歳
移籍形態：半年レンタル
セルジ・カニョス（To：オリンピアコス／ギリシャ）
スペイン／FW／25歳
移籍形態：半年レンタル
▼IN
ファクンド・ブオナノッテ（From：ロサリオ・セントラル／アルゼンチン）
アルゼンチン／MF／18歳
移籍形態：完全移籍
移籍金：600万ユーロ（8.5億円）
契約満了日：2026年夏
ヤシン・アヤリ（From：AIK／スウェーデン）
スウェーデン／MF／19歳
移籍形態：完全移籍
移籍金：600万ユーロ（8.5億円）
契約満了日：2027年夏
▼OUT
アーロン・コノリー（To：ハル／2部）
アイルランド／FW／23歳
移籍形態：半年レンタル
レアンドロ・トロサール（To：アーセナル）
ベルギー／FW／28歳
移籍形態：完全移籍
移籍金：2400万ユーロ（34億円）
シェーン・ダフィー（To：フルアム）
アイルランド／DF／31歳
移籍形態：完全移籍
▼IN
ブノワ・バジアシーレ（From：モナコ／フランス）
フランス／DF／21歳
移籍形態：完全移籍
移籍金：3800万ユーロ（53.9億円）
契約満了日：2030年夏
アンドレイ・サントス（From：ヴァスコ・ダ・ガマ／ブラジル）
ブラジル／MF／18歳
移籍形態：完全移籍
移籍金：1250万ユーロ（17.7億円）
ダヴィド・ダトロ・フォファナ（From：モルデ／ノルウェー）
コートジボワール／FW／20歳
移籍形態：完全移籍
移籍金：1200万ユーロ（17億円）
ジョアン・フェリックス（From：アトレティコ・マドリード／スペイン）
ポルトガル／FW／23歳
移籍形態：半年レンタル
移籍金：1100万ユーロ（15.6億円）
ミハイロ・ムドリク（From：シャフタール／ウクライナ）
ウクライナ／FW／22歳
移籍形態：完全移籍
移籍金：最大1億ユーロ（141.8億円）
契約満了日：2031年夏
ノニ・マドゥエケ（From：PSV／オランダ）
イングランド／FW／20歳
移籍形態：完全移籍
移籍金：3500万ユーロ（49.6億円）
契約満了日：2030年夏
マロ・ギュスト（From：リヨン／フランス）
フランス／DF／19歳
移籍形態：完全移籍
移籍金：3000万ユーロ＋ボーナス（42.5億円）
契約満了日：2030年夏
エンソ・フェルナンデス（From：ベンフィカ／ポルトガル）
アルゼンチン／MF／22歳
移籍形態：完全移籍
移籍金：1億2100万ユーロ（171.6億円）
契約満了日：2031年夏
▼OUT
マロ・ギュスト（To：リヨン／フランス）
フランス／DF／19歳
移籍形態：半年レンタル
ジョルジーニョ（To：アーセナル）
イタリア／MF／31歳
移籍形態：完全移籍
移籍金：1350万ユーロ（19.1億円）
▼IN
ナウイル・アハマダ（From：シュトゥットガルト／ドイツ）
フランス／MF／20歳
移籍形態：完全移籍
移籍金：1180万ユーロ（16.7億円）
契約満了日：2026年夏
アルベール・サンビ・ロコンガ（From：アーセナル）
ベルギー／MF／23歳
移籍形態：半年レンタル
▼OUT
ジャック・バトランド（To：マンチェスター・U）
イングランド／GK／29歳
移籍形態：半年レンタル
マルコム・エビオウェイ（To：ハル／2部）
イングランド／FW／19歳
移籍形態：半年レンタル
ルーク・プランジ（To：リンカーン・C／3部）
イングランド／FW／20歳
移籍形態：半年レンタル
▼IN
エリス・シムズ（From：サンダーランド／2部）
イングランド／FW／22歳
移籍形態：レンタル終了
契約満了日：2024年夏
▼OUT
ニエル・ンクンク（To：サンテティエンヌ／フランス2部）
フランス／DF／22歳
移籍形態：半年レンタル
アンソニー・ゴードン（To：ニューカッスル）
イングランド／MF／21歳
移籍形態：完全移籍
移籍金：4560万ユーロ（64.6億円）
サロモン・ロンドン（To：リーベル・プレート／アルゼンチン）
ベネズエラ／FW／33歳
移籍形態：フリートランスファー
エルディン・ヤクポヴィッチ（To：ロサンゼルスFC／MLS）
スイス／GK／38歳
移籍形態：完全移籍
▼IN
シェーン・ダフィー（From：ブライトン）
アイルランド／DF／31歳
移籍形態：完全移籍
契約満了日：2023年夏
セドリック・ソアレス（From：アーセナル）
ポルトガル／DF／31歳
移籍形態：半年レンタル
サシャ・ルキッチ（From：トリノ／イタリア）
セルビア／MF／26歳
移籍形態：完全移籍
移籍金：900万ユーロ（12.8億円）
契約満了日：2027年夏（1年の延長OP付き）
タイリース・フランソワ（From：HNKゴリツァ／クロアチア）
オーストラリア／MF／22歳
移籍形態：レンタル終了
▼OUT
アントニー・クノッカール（To：ハダースフィールド／2部）
フランス／MF／31歳
移籍形態：半年レンタル
ジョシュ・オノマー（To：プレストン／2部）
イングランド／MF／25歳
移籍形態：完全移籍
ナサニエル・チャロバー（To：ウェスト・ブロムウィッチ／2部）
イングランド／MF／28歳
移籍形態：完全移籍
▼IN
マクシミリアン・ウーバー（From：ザルツブルク／オーストリア）
オーストリア／DF／24歳
移籍形態：完全移籍
移籍金：1130万ユーロ（16億円）
契約満了日：2027年夏
ジョルジニオ・リュテール（From：ホッフェンハイム／ドイツ）
フランス／FW／20歳
移籍形態：完全移籍
移籍金：最大4000万ユーロ（56.7億円）
契約満了日：2028年夏
ウェストン・マッケニー（From：ユヴェントス／イタリア）
アメリカ／MF／24歳
移籍形態：買取OP付きレンタル
移籍金：総額3650万ユーロ（51.7億円）
▼OUT
コーディ・ドラメー（To：ルートン／2部）
イングランド／DF／21歳
移籍形態：半年レンタル
ジョー・ゲルハート（To：サンダーランド／2部）
イングランド／FW／20歳
移籍形態：半年レンタル
ディエゴ・ジョレンテ（To：ローマ／イタリア）
スペイン／DF／29歳
移籍形態：買取OP付きレンタル
移籍金：1800万ユーロ（25.5億円）
マテウシュ・クリヒ（To：DCユナイテッド／MLS）
ポーランド／MF／32歳
移籍形態：完全移籍
▼IN
ヴィクトル・クリスティアンセン（From：コペンハーゲン／デンマーク）
デンマーク／DF／20歳
移籍形態：完全移籍
移籍金：最大2000万ユーロ（28.3億円）
契約満了日：2028年夏
テテ（From：シャフタール／ウクライナ）
ブラジル／FW／22歳
移籍形態：半年レンタル
ハリー・サウター（From：ストーク／2部）
オーストラリア／DF／24歳
移籍形態：完全移籍
移籍金：1700万ユーロ（24.1億円）
契約満了日：2028年夏
▼OUT
ジョージ・ハースト（To：イプスウィッチ／3部）
イングランド／FW／23歳
移籍形態：半年レンタル
アジョセ・ペレス（To：ベティス／スペイン）
スペイン／FW／29歳
移籍形態：半年レンタル
マーク・オルブライトン（To：ウェスト・ブロムウィッチ／2部）
イングランド／MF／33歳
移籍形態：半年レンタル
▼IN
コーディ・ガクポ（From：PSV／オランダ）
オランダ／FW／23歳
移籍形態：完全移籍
移籍金：最大5000万ユーロ（70.9億円）
契約満了日：2028年夏
リース・ウィリアムズ（From：ブラックプール／2部）
イングランド／DF／21歳
移籍形態：レンタル終了
▼IN
マキシモ・ペローネ（From：ベレス・サルスフィエルド／アルゼンチン）
アルゼンチン／MF／20歳
移籍形態：完全移籍
移籍金：900万ユーロ（12.7億円）
契約満了日：2028年夏
▼OUT
ナウエル・ブストス（To：タジェレス／アルゼンチン）
アルゼンチン／FW／24歳
移籍形態：1年レンタル
ジエゴ・ホサ（To：バイーア／ブラジル）
ブラジル／MF／20歳
移籍形態：完全移籍
ジョアン・カンセロ（To：バイエルン／ドイツ）
ポルトガル／DF／28歳
移籍形態：買取OP付き半年レンタル
▼IN
ジャック・バトランド（From：クリスタル・パレス）
イングランド／GK／29歳
移籍形態：半年レンタル
ボウト・ベグホルスト（From：バーンリー／2部）
オランダ／FW／30歳
移籍形態：半年レンタル
移籍金：294万ユーロ（4.2億円）
マルセル・サビツァー（From：バイエルン／ドイツ）
オーストリア／MF／28歳
移籍形態：半年レンタル
▼OUT
マルティン・ドゥブラフカ（To：ニューカッスル）
スロバキア／GK／34歳
移籍形態：レンタル終了
アクセル・トゥアンゼベ（To：ストーク／2部）
イングランド／DF／25歳
移籍形態：半年レンタル
▼IN
ガラン・クオル（From：セントラルコースト・マリナーズ／オーストラリア）
オーストラリア／FW／18歳
移籍形態：完全移籍
移籍金：35万ユーロ（0.5億円）
マルティン・ドゥブラフカ（From：マンチェスター・U）
スロバキア／GK／34歳
移籍形態：レンタル終了
契約満了日：2025年夏
マシュー・ロングスタッフ（From：コルチェスター／4部）
イングランド／MF／22歳
移籍形態：レンタル終了
アンソニー・ゴードン（From：エヴァートン）
イングランド／MF／21歳
移籍形態：完全移籍
移籍金：4560万ユーロ（64.6億円）
ハリソン・アシュビー（From：ウェストハム U－21）
スコットランド／DF／21歳
移籍形態：完全移籍
移籍金：340万ユーロ（4.8億円）
▼OUT
ガラン・クオル（To：ハーツ／スコットランド）
オーストラリア／FW／18歳
移籍形態：半年レンタル
クリス・ウッド（To：ノッティンガム・フォレスト）
ニュージーランド／FW／31歳
移籍形態：買取義務付き半年レンタル
移籍金：1710万ユーロ（24.2億円）
カール・ダーロウ（To：ハル／2部）
イングランド／GK／32歳
移籍形態：半年レンタル
ジョンジョ・シェルヴェイ（To：ノッティンガム・フォレスト）
イングランド／MF／30歳
移籍形態：完全移籍
▼IN
グスタヴォ・スカルパ（From：パルメイラス／ブラジル）
ブラジル／MF／29歳
移籍形態：フリートランスファー
契約満了日：2026年夏
ジョシュ・ボウラー（From：オリンピアコス／ギリシャ）
イングランド／FW／23歳
移籍形態：レンタル終了
アレックス・マイテン（From：シェフィールド・ウェンズデイ／3部）
イングランド／FW／20歳
移籍形態：レンタル終了
ダニーロ（From：パルメイラス／ブラジル）
ブラジル／MF／21歳
移籍形態：完全移籍
移籍金：2000万ユーロ（28.3億円）
契約満了日：2029年夏
クリス・ウッド（From：ニューカッスル）
ニュージーランド／FW／31歳
移籍形態：買取義務付き半年レンタル
移籍金：1710万ユーロ（24.2億円）
契約満了日：2024年夏
フェリペ（From：アトレティコ・マドリード／スペイン）
ブラジル／DF／33歳
移籍形態：完全移籍
移籍金：230万ユーロ（3.3億円）
ケイラー・ナバス（From：パリ・サンジェルマン／フランス）
コスタリカ／GK／36歳
移籍形態：半年レンタル
ジョンジョ・シェルヴェイ（From：ニューカッスル）
イングランド／MF／30歳
移籍形態：完全移籍
契約満了日：2025年夏
▼OUT
ロイク・バデ（To：レンヌ／フランス）
フランス／DF／22歳
移籍形態：レンタル終了
ジョシュ・ボウラー（To：ブラックプール／2部）
イングランド／FW／23歳
移籍形態：半年レンタル
ロイク・エンベ・ソー（To：ギャンガン／フランス2部）
フランス／DF／21歳
移籍形態：半年レンタル
ブランドン・アギレラ（To：エストリル・プライア／ポルトガル）
コスタリカ／MF／19歳
移籍形態：半年レンタル
▼IN
ミスラヴ・オルシッチ（From：ディナモ・ザグレブ／クロアチア）
クロアチア／FW／30歳
移籍形態：完全移籍
移籍金：900万ユーロ（12.7億円）
契約満了日：2025年夏
カルロス・アルカラス（From：ラシン・クラブ／アルゼンチン）
アルゼンチン／MF／20歳
移籍形態：完全移籍
移籍金：1365万ユーロ（19.3億円）
契約満了日：2027年夏
ヤン・ベドナレク（From：アストン・ヴィラ）
ポーランド／DF／26歳
移籍形態：レンタル終了
ジェームス・ブリー（From：ルートン／2部）
イングランド／DF／25歳
移籍形態：完全移籍
移籍金：85万ユーロ（1.2億円）
契約満了日：2026年夏
ポール・オヌアチュ（From：ヘンク／ベルギー）
ナイジェリア／FW／28歳
移籍形態：完全移籍
移籍金：2100万ユーロ（29.7億円）
契約満了日：2026年夏
カマルディーン・スレマナ（From：レンヌ／フランス）
ガーナ／FW／20歳
移籍形態：完全移籍
移籍金：最大2800万ユーロ（39.6億円）
契約満了日：2027年夏
▼OUT
ダン・ヌルンドゥル（To：ボルトン／3部）
イングランド／FW／23歳
移籍形態：半年レンタル
▼IN
アルノー・ダンジュマ（From：ビジャレアル／スペイン）
オランダ／FW／26歳
移籍形態：買取OP付き半年レンタル
ペドロ・ポロ（From：スポルティング／ポルトガル）
ポルトガル／DF／23歳
移籍形態：買取義務付き半年レンタル
移籍金：総額4900万ユーロ（69.4億円）
契約満了日：2028年夏
▼OUT
ブライアン・ヒル（To：セビージャ／スペイン）
スペイン／FW／21歳
移籍形態：半年レンタル
マット・ドハーティ（To：アトレティコ・マドリード／スペイン）
アイルランド／DF／31歳
移籍形態：フリートランスファー
ジェド・スペンス（To：レンヌ／フランス）
イングランド／DF／22歳
移籍形態：半年レンタル
▼IN
ルイゾン（From：サンパウロ／ブラジル）
ブラジル／DF／20歳
移籍形態：フリートランスファー
契約満了日：2026年夏
ダニー・イングス（From：アストン・ヴィラ）
イングランド／FW／30歳
移籍形態：完全移籍
移籍金：最大1703万ユーロ（24.1億円）
契約満了日：2025年夏
▼OUT
クレイグ・ドーソン（To：ウルヴァーハンプトン）
イングランド／DF／32歳
移籍形態：完全移籍
移籍金：376万ユーロ（5.3億円）
ダレン・ランドルフ（To：ボーンマス）
アイルランド／GK／35歳
移籍形態：完全移籍
コナー・コヴェントリー（To：ロザラム／2部）
アイルランド／MF／22歳
移籍形態：半年レンタル
▼IN
マテウス・クーニャ（From：アトレティコ・マドリード／スペイン）
ブラジル／FW／23歳
移籍形態：買取義務付き半年レンタル
移籍金：4000万ユーロ+ボーナス（56.6億円）
契約満了日：2027年夏
マリオ・レミナ（From：ニース／フランス）
ガボン／MF／29歳
移籍形態：完全移籍
移籍金：1100万ユーロ（15.6億円）
契約満了日：2025年夏（延長OP付き）
パブロ・サラビア（From：パリ・サンジェルマン／フランス）
スペイン／FW／30歳
移籍形態：完全移籍
移籍金：500万ユーロ（7.1億円）
契約満了日：2025年夏
クレイグ・ドーソン（From：ウェストハム）
イングランド／DF／32歳
移籍形態：完全移籍
移籍金：376万ユーロ（5.3億円）
契約満了日：2025年夏
キ・ヤナ・フーフェル（From：PSV／オランダ）
オランダ／DF／21歳
移籍形態：レンタル終了
ファビオ・シルヴァ（From：アンデルレヒト／ベルギー）
ポルトガル／FW／20歳
移籍形態：レンタル終了
ダニエル・ベントレー（From：ブリストル・シティ／2部）
イングランド／GK／29歳
移籍形態：完全移籍
移籍金：5万7000ユーロ（0.1億円）
契約満了日：2025年夏
ジョアン・ゴメス（From：フラメンゴ／ブラジル）
ブラジル／MF／21歳
移籍形態：完全移籍
移籍金：約1800万ユーロ（25.5億円）
契約満了日：2028年夏
▼OUT
レオ・ボナチーニ（To：アトレティコ・サンルイス／メキシコ）
ブラジル／FW／28歳
移籍形態：フリートランスファー
レオナルド・カンパーナ（To：インテル・マイアミ／MLS）
エクアドル／FW／22歳
移籍形態：完全移籍
移籍金：270万ユーロ（3.8億円）
ゴンサロ・ゲデス（To：ベンフィカ／ポルトガル）
ポルトガル／FW／26歳
移籍形態：半年レンタル
ファビオ・シルヴァ（To：PSV／オランダ）
ポルトガル／FW／20歳
移籍形態：半年レンタル
マティヤ・サルキッチ（To：ストーク／2部）
モンテネグロ／GK／25歳
移籍形態：半年レンタル
キ・ヤナ・フーフェル（To：ストーク／2部）
オランダ／DF／21歳
移籍形態：半年レンタル
コナー・ロナン（To：コロラド・ラピッズ／MLS）
アイルランド／MF／24歳
移籍形態：完全移籍
移籍金：57万ユーロ（0.8億円）