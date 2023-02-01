※移籍金は欧州各主要メディアを参照
[写真]＝Getty Images
▼IN
ダヴィー・ゼルケ（From：ヘルタ・ベルリン）
ドイツ／FW／28歳
移籍形態：完全移籍
契約満了日：2024年夏
ユリアン・ロロフ（From：カヴァーリー／カナダ）
ドイツ／GK／22歳
移籍形態：完全移籍
ノア・カッターバッハ（From：バーゼル／スイス）
ドイツ／DF／21歳
移籍形態：レンタル終了
▼OUT
ヨナス・ウルビグ（To：ヤーン・レーゲンスブルク／2部）
ドイツ／GK／19歳
移籍形態：1年半レンタル
ノア・カッターバッハ（To：ハンブルガーSV／2部）
ドイツ／DF／21歳
移籍形態：半年レンタル
オンドレイ・ドゥダ（To：ヴェローナ／イタリア）
スロバキア／MF／28歳
移籍形態：買取義務付き半年レンタル
▼IN
ジェローム・ルシヨン（From：ヴォルフスブルク）
フランス／DF／30歳
移籍形態：完全移籍
ヨシプ・ユラノヴィッチ（From：セルティック／スコットランド）
クロアチア／DF／27歳
移籍形態：完全移籍
移籍金：最大1000万ユーロ（14.1億円）
アイサ・ライドゥニ（From：フェレンツヴァーロシ／ハンガリー）
チュニジア／MF／26歳
移籍形態：完全移籍
▼OUT
ティモテウシュ・プハチ（To：パナシナイコス／ギリシャ）
ポーランド／DF／24歳
移籍形態：半年レンタル
ラウレンツ・デール（To：ヴィクトリア・ベルリン／4部）
ドイツ／FW／21歳
移籍形態：半年レンタル
ファビオ・シュナイダー（To：グライフスヴァルター／4部）
ドイツ／MF／20歳
移籍形態：完全移籍
ユリアン・リエルソン（To：ドルトムント）
ノルウェー／DF／25歳
移籍形態：完全移籍
移籍金：500万ユーロ（7.1億円）
ティム・スカルケ（To：シャルケ）
ドイツ／FW／26歳
移籍形態：買取OP付き半年レンタル
移籍金：レンタル料25万ユーロ（0.4億円）
原口元気（To：シュトゥットガルト）
日本／MF／31歳
移籍形態：完全移籍
移籍金：100万ユーロ（1.4億円）
▼IN
アンドレアス・ハンチェ・オルセン（From：ヘント／ベルギー）
ノルウェー／DF／26歳
移籍形態：完全移籍
移籍金：250万ユーロ（3.5億円）
契約満了日：2026年夏
ロナエル・ピエール・ガブリエル（From：ストラスブール／フランス）
フランス／DF／24歳
移籍形態：レンタル終了
ルドヴィク・アジョルク（From：ストラスブール／フランス）
フランス／FW／28歳
移籍形態：完全移籍
移籍金：600万ユーロ（8.5億円）
契約満了日：2026年夏
▼OUT
ニクラス・タウアー（To：シャルケ）
ドイツ／MF／21歳
移籍形態：1年半レンタル
ロナエル・ピエール・ガブリエル（To：エスパニョール／スペイン）
フランス／DF／24歳
移籍形態：買取OP付き半年レンタル
ベン・ボブジエン（To：エルフェアスベルク／3部）
ドイツ／FW／19歳
移籍形態：半年レンタル
▼IN
ノア・ムバンバ（From：クラブ・ブルッヘ／ベルギー）
ベルギー／DF／18歳
移籍形態：完全移籍
移籍金：10万ユーロ（0.1億円）
パトリック・ペンツ（From：スタッド・ランス／フランス）
オーストリア／GK／26歳
移籍形態：完全移籍
契約満了日：2025年夏
グスタボ・プエルタ（From：ボゴタ／コロンビア2部）
コロンビア／MF／19歳
移籍形態：完全移籍
移籍金：200万ユーロ（2.8億円）
契約満了日：2027年夏
▼OUT
パウリーニョ（To：アトレチコ・ミネイロ／ブラジル）
ブラジル／MF／22歳
移籍形態：半年レンタル
ジダン・セルトデミル（To：ノアシェラン／デンマーク）
デンマーク／MF／17歳
移籍形態：完全移籍
移籍金：100万ユーロ（1.4億円）
グスタボ・プエルタ（To：ニュルンベルク／2部）
コロンビア／MF／19歳
移籍形態：1年半レンタル
▼IN
ユリアン・リエルソン（From：ウニオン・ベルリン）
ノルウェー／DF／25歳
移籍形態：完全移籍
移籍金：500万ユーロ（7.1億円）
契約満了日：2026年夏
ジュリアン・デュランヴィル（From：アンデルレヒト／ベルギー）
ベルギー／FW／16歳
移籍形態：完全移籍
移籍金：最大1100万ユーロ（15.5億円）
▼OUT
トルガン・アザール（To：PSV／オランダ）
ベルギー／FW／29歳
移籍形態：半年レンタル
移籍金：レンタル料50万ユーロ（0.7億円）
▼IN
ヨナス・オムリン（From：モンペリエ／フランス）
スイス／GK／29歳
移籍形態：完全移籍
移籍金：900万ユーロ（12.7億円）
契約満了日：2027年夏
▼OUT
ロッコ・ライツ（To：シント・トロイデン／ベルギー）
ドイツ／MF／20歳
移籍形態：半年レンタル
ヤン・ゾマー（To：バイエルン）
スイス／GK／34歳
移籍形態：完全移籍
移籍金：最大950万ユーロ（13.4億円）
契約満了日：2025年夏
トーベン・ミュセル（To：ロートヴァイス・エッセン／3部）
ドイツ／MF／23歳
移籍形態：完全移籍
▼IN
シモン・シモーニ（From：ディナモ・ティラナ／アルバニア）
アルバニア／GK／18歳
移籍形態：完全移籍
移籍金：60万ユーロ（0.8億円）
パクステン・アーロンソン（From：フィラデルフィア・ユニオン／MLS）
アメリカ／MF／19歳
移籍形態：完全移籍
移籍金：400万ユーロ（5.7億円）
フィリップ・マックス（From：PSV／オランダ）
ドイツ／DF／29歳
移籍形態：買取義務付き半年レンタル
▼OUT
ジェローム・オンゲネ（To：ザルツブルク／オーストリア）
カメルーン／DF／25歳
移籍形態：半年レンタル
ルカ・ペッレグリーニ（To：ユヴェントス／イタリア）
イタリア／DF／23歳
移籍形態：レンタル終了
▼IN
アルネ・エンゲルス（From：クラブNXT／ベルギー2部）
ベルギー／MF／19歳
移籍形態：完全移籍
移籍金：10万ユーロ（0.1億円）
契約満了日：2027年夏
ディオン・ドレナ・ベーリョ（From：オシエク／クロアチア）
クロアチア／FW／20歳
移籍形態：完全移籍
移籍金：300万ユーロ（4.2億円）
契約満了日：2027年夏
ダヴィド・チョリナ（From：ハイドゥク・スプリト／クロアチア）
クロアチア／DF／22歳
移籍形態：完全移籍
移籍金：65万ユーロ（0.9億円）
契約満了日：2027年夏
イルヴァン・カルドナ（From：ブレスト／フランス）
フランス／FW／25歳
移籍形態：完全移籍
移籍金：50万ユーロ（0.7億円）
契約満了日：2027年夏
ケルヴィン・イェボア（From：ジェノア／イタリア2部）
ガーナ／FW／22歳
移籍形態：買取OP付き半年レンタル
ナタナエル・ムブク（From：スタッド・ランス／フランス）
フランス／FW／20歳
移籍形態：完全移籍
契約満了日：2027年夏
レナト・ヴェイガ（From：スポルティングB／ポルトガル2部）
ポルトガル／MF／19歳
移籍形態：買取OP付き1年レンタル
セルヒオ・コルドバ（From：ソルトレイク／MLS）
ベネズエラ／FW／25
移籍形態：レンタル終了
▼OUT
ラファエル・フラムベルガー（To：ザントハウゼン／2部）
ドイツ／DF／27歳
移籍形態：半年レンタル
フロリアン・ニーダーレヒナー（To：ヘルタ・ベルリン）
ドイツ／FW／32歳
移籍形態：完全移籍
移籍金：50万ユーロ（0.7億円）
ルーカス・ペトコフ（To：グロイター・フュルト／2部）
ドイツ／FW／22歳
移籍形態：半年レンタル
フレデリク・ウィンター（To：ブレンビー／デンマーク）
デンマーク／DF／22歳
移籍形態：半年レンタル
カルロス・グルエソ（To：サンノゼ・アースクエイクス／MLS）
エクアドル／MF／27歳
移籍形態：完全移籍
移籍金：370万ユーロ（5.2億円）
▼IN
デイリー・ブリント（From：アヤックス／オランダ）
オランダ／DF／32歳
移籍形態：フリートランスファー
契約満了日：2023年夏
ヤン・ゾマー（From：ボルシアMG）
スイス／GK／34歳
移籍形態：完全移籍
移籍金：最大950万ユーロ（13.4億円）
契約満了日：2025年夏
ジョアン・カンセロ（From：マンチェスター・C／イングランド）
ポルトガル／DF／28歳
移籍形態：買取OP付き半年レンタル
▼OUT
マルセル・サビツァー（To：マンチェスター・U／イングランド）
オーストリア／MF／28歳
移籍形態：半年レンタル
▼IN
ニクラス・タウアー（From：マインツ）
ドイツ／MF／21歳
移籍形態：1年半レンタル
イェレ・ウロネン（From：ブレスト／フランス）
フィンランド／DF／28歳
移籍形態：買取OP付き半年レンタル
ミヒャエル・フライ（From：アントワープ／ベルギー）
スイス／FW／28歳
移籍形態：買取OP付き半年レンタル
ティム・スカルケ（From：ウニオン・ベルリン）
ドイツ／FW／26歳
移籍形態：買取OP付き半年レンタル
移籍金：レンタル料25万ユーロ（0.4億円）
モリッツ・イェンツ（From：ロリアン／フランス）
ドイツ／DF／23歳
移籍形態：買取義務付き半年レンタル
エデル・バランタ（From：クラブ・ブルッヘ／ベルギー）
コロンビア／FW／29歳
移籍形態：半年レンタル
ティモテー・コロジエチャク（From：無所属）
フランス／DF／31歳
移籍形態：完全移籍
ナッシム・ブジェラブ（From：HJKヘルシンキ／フィンランド）
モロッコ／MF／23歳
移籍形態：レンタル終了
▼OUT
ケリム・チャルハノール（To：ザントハウゼン／2部）
ドイツ／DF／20歳
移籍形態：半年レンタル
フロリアン・フリック（To：ニュルンベルク／2部）
ドイツ／MF／22歳
移籍形態：半年レンタル
フロラン・モレ（To：ナント／フランス）
フランス／MF／31歳
移籍形態：完全移籍
移籍金：150万ユーロ（2.1億円）
ヨーダン・ラーション（To：コペンハーゲン／デンマーク）
スウェーデン／FW／25歳
移籍形態：買取OP付き半年レンタル
▼IN
サンティアゴ・アスカシバル（From：クレモネーゼ／イタリア）
アルゼンチン／MF／25歳
移籍形態：レンタル終了
フロリアン・ニーダーレヒナー（From：アウクスブルク）
ドイツ／FW／32歳
移籍形態：完全移籍
移籍金：50万ユーロ（0.7億円）
契約満了日：2025年夏
トルガ・ジエルジ（From：アンカラギュジュ／トルコ）
トルコ／MF／30歳
移籍形態：完全移籍
移籍金：35万ユーロ（0.5億円）
契約満了日：2024年夏
▼OUT
リーヌス・ゲヒター（To：ブラウンシュヴァイク／2部）
ドイツ／DF／18歳
移籍形態：半年レンタル
イ・ドンジュン（To：全北現代モータース／韓国）
韓国／FW／26歳
移籍形態：完全移籍
ヴラディミール・ダリダ（To：アリス／ギリシャ）
チェコ／MF／32歳
移籍形態：完全移籍
ダヴィー・ゼルケ（To：ケルン）
ドイツ／FW／28歳
移籍形態：完全移籍
フレドリク・ビェルカン（To：ボデ・グリムト／ノルウェー）
ノルウェー／DF／24歳
移籍形態：完全移籍
デヨファイシオ・ゼーファイク（To：ヴェローナ／イタリア）
オランダ／DF／24歳
移籍形態：買取OP付き半年レンタル
サンティアゴ・アスカシバル（To：エストゥディアンテス・デ・ラ・プラタ／アルゼンチン）
アルゼンチン／MF／25歳
移籍形態：買取OP付き半年レンタル
デイショーン・レダン（To：ヴェネツィア／イタリア2部）
オランダ／FW／21歳
移籍形態：完全移籍
ミザンヌ・マオリダ（To：スタッド・ランス／フランス）
フランス／FW／23歳
移籍形態：半年レンタル
▼IN
エルヤン・ニーラン（From：無所属）
ノルウェー／GK／32歳
移籍形態：完全移籍
▼OUT
ウーゴ・ノボア（To：バーゼル／スイス）
スペイン／FW／20歳
移籍形態：1年半レンタル
▼OUT
ケヴェン・シュロッターベック（To：ボーフム）
ドイツ／DF／25歳
移籍形態：半年レンタル
ケヴィン・シャーデ（To：ブレントフォード／イングランド）
ドイツ／FW／21歳
移籍形態：買取義務付き半年レンタル
移籍金：最大2500万ユーロ（35.4億円）
ウーゴ・シケ（To：サークル・ブルッヘ／ベルギー）
ベルギー／DF／20歳
移籍形態：延長OP付き半年レンタル
▼IN
マクシミリアン・フィリップ（From：ヴォルフスブルク）
ドイツ／FW／28歳
移籍形態：半年レンタル
▼OUT
ベンジャミン・ゴラー（To：ニュルンベルク／2部）
ドイツ／FW／24歳
移籍形態：半年レンタル
ニコライ・ラップ（To：カイザースラウテルン／2部）
ドイツ／MF／26歳
移籍形態：半年レンタル
オリヴァー・バーク（To：ミルウォール／イングランド2部）
スコットランド／FW／25歳
移籍形態：半年レンタル
▼IN
カスパー・ドルベリ（From：ニース／フランス）
デンマーク／FW／25歳
移籍形態：買取OP付き半年レンタル
ジョン・アンソニー・ブルックス（From：ベンフィカ／ポルトガル）
アメリカ／DF／30歳
移籍形態：完全移籍
移籍金：30万ユーロ（0.4億円）
契約満了日：2024年夏
トーマス・デラネイ（From：セビージャ／スペイン）
デンマーク／MF／31歳
移籍形態：半年レンタル
▼OUT
ジョルジニオ・リュテール（To：リーズ／イングランド）
フランス／FW／20歳
移籍形態：完全移籍
移籍金：最大4000万ユーロ（56.5億円）
▼IN
オメル・ベヤズ（From：マクデブルク／2部）
トルコ／MF／19歳
移籍形態：レンタル終了
ジル・ディアス（From：ベンフィカ／ポルトガル）
ポルトガル／FW／26歳
移籍形態：完全移籍
移籍金：200万ユーロ（2.8億円）
契約満了日：2025年夏
原口元気（From：ウニオン・ベルリン）
日本／MF／31歳
移籍形態：完全移籍
移籍金：100万ユーロ（1.4億円）
契約満了日：2024年夏
▼OUT
マテオ・クリモヴィッツ（To：アトレティコ・サンルイス／メキシコ）
ドイツ／MF／22歳
移籍形態：半年レンタル
アレクシス・ティビディ（To：トロワ／フランス）
フランス／FW／19歳
移籍形態：完全移籍
移籍金：260万ユーロ（3.7億円）
ナウイル・アハマダ（To：クリスタル・パレス／イングランド）
フランス／MF／20歳
移籍形態：完全移籍
移籍金：1180万ユーロ（16.7億円）
▼IN
ケヴェン・シュロッターベック（From：フライブルク）
ドイツ／DF／25歳
移籍形態：半年レンタル
ピエール・クンデ・マロング（From：オリンピアコス／ギリシャ）
カメルーン／MF／27歳
移籍形態：買取OP付き半年レンタル
モリッツ・ブロシンスキー（From：ドルトムントⅡ／3部）
ドイツ／FW／22歳
移籍形態：完全移籍
契約満了日：2026年夏
▼OUT
ヤネス・ホルン（To：ニュルンベルク／2部）
ドイツ／DF／25歳
移籍形態：半年レンタル
ティム・エルマン（To：ヴォルフスベルガー／オーストリア）
ドイツ／DF／19歳
移籍形態：半年レンタル
ターシス・ボンガ（To：ブラウンシュヴァイク／2部）
ドイツ／FW／26歳
移籍形態：完全移籍
リス・ムセ（To：ニーム／フランス2部）
フランス／FW／26歳
移籍形態：半年レンタル
▼IN
ニコラ・コッツァ（From：モンペリエ／フランス）
フランス／DF／24歳
移籍形態：完全移籍
移籍金：50万ユーロ（0.7億円）
契約満了日：2027年夏
▼OUT
ジェローム・ルシヨン（To：ウニオン・ベルリン）
フランス／DF／30歳
移籍形態：完全移籍
ヨシプ・ブレカロ（To：フィオレンティーナ／イタリア）
クロアチア／FW／24歳
移籍形態：完全移籍
マクシミリアン・フィリップ（To：ブレーメン）
ドイツ／FW／28歳
移籍形態：半年レンタル