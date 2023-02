お団子ヘアー！ リラックマ20周年記念リカちゃんスタイリッシュドール

着せ替え人形「リカちゃん」とクマの人気キャラクター「リラックマ」がコラボレーションした、『リカ スタイリッシュドールコレクション「Rilakkuma Anniversary Style」(リラックマ アニバーサリースタイル)』が登場。2023年3月18日(土)リリースで、タカラトミーモール、キデイランド原宿店、キデイランド大阪梅田店、リラックマストア全店、サンエックスオンラインストア、おもちゃのヨシダ(北海道・旭川)、博品館 TOY PARK 銀座本店(東京・銀座)では2023年1月31日(火)から予約が開始されている。

「リカちゃん」は1967年に誕生したタカラトミー(誕生時はタカラ)の着せ替え人形。ドレスやハウスなどを使った「ごっこ遊び」や「おしゃれ遊び」を楽しむことができる。発売当初から年齢や家族、友達などのプロフィールを設定しているのが特徴で、常に流行を取り入れながら展開し、親子二世代・三世代にわたって愛され続けている。

「LiccA(リカ)」は2015年に誕生した「リカちゃん」の大人向けブランド。「LiccA Stylish Doll Collections(リカ スタイリッシュドールコレクション)」は、「LiccA」ブランドのこだわりを追求した大人向けドールシリーズ。大人も憧れるリアルクローズのデザインをはじめ、ドール本体もヒールを美しく履きこなし、細身の服を着こなすなど、スタイルの美しさと自然なポージングを追求した「スタイリッシュボディ」が開発されている。

リラックマはサンエックスが展開するキャラクターで、OLのカオルさんの家にいきなり住みついた着ぐるみのクマ。毎日だらだらゴロゴロしている。背中にチャックがあるが、中身は秘密。

いたずら好きなやんちゃなクマの子・コリラックマと、働き者でキレイ好きなキイロイトリと暮らしている。はちみつの森に住むチャイロイコグマは、コリラックマのお友達だ。

リラックマは2003年にデビューし、今年20周年を迎えた。『リカ スタイリッシュドールコレクション「Rilakkuma Anniversary Style」』は、リラックマ20周年のお祝いを全身で表現したスペシャルなリカちゃん。

スカートには、リラックマの2023年3月発表の新アート「にこにこ Happy for You」を基に、リラックマ達が可愛くデザインされている。

ヘアスタイルは、リラックマの耳をイメージしたツインのお団子ヘアで、リラックマの耳型のカチューシャも付属する。

リカちゃんサイズのリラックマ人形や、サンエックスから2023年の春に発売となるメッセージカードをリカちゃんサイズで再現したものが付属するなど、ヘアや小物にもこだわっている。

今回の商品デザインは、サンエックス社員、「リラックマストア」社員に数回に亘りデザインアンケートを実施して決定したもので、特にツインのお団子ヘアは数あるデザインから圧倒的な支持を得たという。ヘアスタイルやファッションなど、リラックマファンに愛されるよう検討を重ねたデザインなのだ。

なお、リカちゃんとリラックマとのコラボレーション商品は、過去には2016年11月に第1弾・第2弾を発売しており、今回が第3弾となる。

チュールとレースを重ねたボリュームのあるスカートには、パーティーをしているリラックマ達が描かれており、20周年ならではの特別なデザインだ。

リラックマの耳をイメージしたお団子ヘアは、リカちゃんシリーズ初のヘアスタイル。

靴下のレース素材や靴のぼんてんもコーディネートのアクセントになっている。スタイリッシュドールシリーズだからこそ実現した、華やかなスタイルだ。

小物は、リカちゃんが抱きしめられるサイズの小さなリラックマ人形が付属。20周年をお祝いするバルーンステッキも付属している。

またメッセージカードは、2023年春にサンエックスから発売される商品をリカちゃんサイズのミニチュアで再現したカードになっている。

付属小物と組み合わせることで、より20周年ならではの特別感を感じることができるだろう。

