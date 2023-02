INI髙塚大夢『卯年は年上に可愛がってもらいがち』に納得「割と先輩っ子だった」

11人組グローバルボーイズグループ・INIの髙塚大夢がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! INI LOCKS!」。1月31日(火)の放送では、今年が年男ということで、卯年の人の傾向に自身が合っているかを考えてみました。相性が良いという亥年のパーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)へのメッセージと、コーナー終わりでのこもり校長からの返答もあわせて紹介します。髙塚:僕、1999年生まれで23歳なんですけど、卯年生まれで年男なんですよ。職員の方(スタッフ)が調べてくれたんですけど……卯年の人は『物静かで行儀が良く、上品で繊細。一般的に静かで、落ち着いた生活を好む』らしいんですけど……どうなんだろう? 『一般的に静かで、落ち着いた生活を好む』は「たしかにな」って思うんですけど……。僕は結構静かで、家に帰っても音が何もないのがめっちゃ好きなんですけど。INIの同い年(後藤威尊さん、藤牧京介さん、尾崎匠海さん)は真逆かもな、って思うから……(笑)。どうなんだろうね、『物静かで、行儀がよく、上品で繊細』に見えるんですかね? どうですか? 俺はそう見えますか?(笑)。そして、人との相性に関しては『年上の人に可愛がってもらいがち』。あ~……これは、なんとなくわかるような気がしなくもないかも! 学生のときも、割と先輩っ子だった気がしますね。そして! 今年一番相性がいいのは、“亥年の人”とのことなんですけど……こもり校長! 亥年と聞きました! ってことは、校長とも仲良くなれるってことでしょうか!? 僕、“上品で繊細”なので……(笑)。よかったら、仲良くしてください! よろしくお願いします!こもり校長:大夢先生は、今年“年男”なんですね。2023年は卯年と亥年の人の相性が一番いいということですけど、ぜひ亥年の僕とも仲良くしてやってください。僕はなかなか交友関係が少ないので、歩み寄ってくれると喜ぶタイプです(笑)。年越しのCDTVでお会いしたんですけど、INI先生と一緒にいる大夢先生は、すごくおとなしくみんなを包み込むように、礼儀正しくしっかり(周りを)見てる印象があったので、卯年の人を表す『物静かで行儀が良く、上品で繊細』みたいなことは、僕のイメージと一致していますね。僕は亥年でガサツなタイプなんですけど、ちょっと2人で歩み寄りながら……(笑)。機会があればご飯でも、と思っています。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/