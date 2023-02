「初めてアルバムを買った」「共通テストを受けた」「身長が伸びた」…10代が2023年1月の出来事を報告

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。1月31日(火)は、『2023年1ヵ月報告会』をテーマに放送。パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)が、10代リスナーから届いた“この1ヵ月の報告”を紹介し、感想を伝えました。こもり校長:今日は1月31日。新しい年になってもう1月が終わりますけど、校長先生はなかなか充実した1ヵ月でした。高校時代の友達にも久しぶりに会えたし、引っ越し先も決まりました。退去の日だけ決まっていて危なっかしい状態だったんですけど、ついに新しい家にも出会いました。出会いの1月でしたね。(引っ越しするにあたって)テレビ台を変えてみたいなとか、スピーカーを変えてみようかなとか……それで家具屋さんに行って、また新しい出会いもありますね。俺はこんな感じでしたけど、生徒(リスナー)のみんなはどうだった? 今夜は、この1ヵ月の報告会をおこないます!【初めて自分のお金でアルバムを買いました。back number先生の『ユーモア』です。でも、自分が持っている音楽再生プレーヤーに入れようとしたら、パソコンソフトが対応していなくてショックでした。試験に受かったらウォークマンを買ってほしいとお父さんにお願いしたので、まずは試験を頑張ります】(13歳)こもり校長:そうか~。対応してないとかね……どんどんアップデートするからね。でも、そういうところは統一してほしいね。まぁでも、試験に向けてのモチベーションができたから、まずは試験を頑張ってね!【この1ヵ月は友達とたくさん遊びました。しかも1月は、お母さんと妹と弟の誕生日があるので、ハワイアンズにも行ってめっちゃ楽しみました。2月の期末テストのために、たくさん勉強もしました。憂うつですが、絶対学年で20位以内に入れるように頑張ります】(13歳)こもり校長:いいじゃない! 友達とも遊んでさ、お母さんと妹と弟の誕生日……すごく誕生日が集まっているね(笑)。ハワイアンズって何? 福島県にある宿泊施設(スパリゾートハワイアンズ)か! いいな~。楽しんでるね。あと期末テストで学年20位以内ね……俺、そんなの入ったことないなぁ……(笑)。【1ヵ月で身長が伸びました! 元々148cmだったけど149.6cmでした。毎日朝起きてジャンプした成果出てよかったです!】(15歳)こもり校長:朝起きてジャンプして身長を伸ばすって、すごい壮大なプロジェクトだね(笑)。でもジャンプって……着地のときに関節がつぶれないのかな? 結果が出ているから合っているんだろうけどね。【今日が学校最終日でした。3年生は明日から自宅学習期間に入るので、今日は学校でテストを受けた後に午後から自動車学校に入校しました。明日からは自動車学校通いです。地元を離れる時間と卒業する時間がどんどん近づいてきたことを考えると、なんだか寂しいなと感じます。3月1日に卒業式があるので、悔いなく終われるようにしたいです!】(18歳)こもり校長:そうか~、18歳になると自動車学校に入れるのか。俺の学校は免許を取るのはよくて運転がダメだったんだけど、4月に18歳になった友達は夏休みとかに取ってたね。18歳の節目に何かします、みたいなのっていいよね。自動車学校ね~、俺も通ったんだけど免許は取らなかったもんな。人生の中でトップ3に入るぐらいの後悔だから、ちゃんと免許取りなさいよ……!【この1ヵ月は踏ん張った! 共通テストを受けて思うようにできなくてつらくて、正直無理かもって思ったけど、まだできることを求めて机に向かいました! 明日からいよいよ一般入試が始まります。この1年やってきた自分に誇りを持って、信じて明日戦いたい! 来月、最高の「報告」しに来るから待ってろーーー!】(18歳)こもり校長:待ってるよ。絶対に最高の報告をしに来てよ。俺らはいくらでも待っているし、君が声に出してくれたことを信じているから。たくさんの人が君を信じていることに、自信を持って試験を戦っておいで。出し切っておいで! 頑張れよ! 応援しているからね!この日の放送では、・「企業と商品開発するセミナーに参加し、人生初めての一目ぼれを経験し、学校にテレビの取材が来て、1月は人生初体験祭りでした!」という15歳・「初詣のお賽銭やおみくじ、限定の縁結びのお守りを買ってしまい、お年玉が一瞬にして神様の元に行ってしまいました」という14歳・「iPadを買うためにバイト漬けの1ヵ月でした。最高10連勤もして7万円稼ぎました」という18歳・「学校に朝から行って居続けるという、年始に立てた目標が達成できました」という13歳と電話をつなぎ、それぞれがこもり校長にエピソードを伝えました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/