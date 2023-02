気になる人が服を裏表に着ていたら「指摘する or そっとしておく」どちらを選ぶ？投票結果とその理由

相手に対して、どういう気遣いが最適でしょうか……?ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)で放送されているコーナー『どっちのCat or Dog』では、何気ない日常の疑問を2択形式で質問しリスナーが選択。翌放送日にその結果を発表しています。1月30日(月)の放送では『気になる人が服を裏表に着ていたら……?』、「指摘する or そっとしておく」についての投票結果が発表されました。パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)の感想とともに紹介します。こもり校長:まぁ~難しいラインよ。指摘したときに「細かい人だな」って思われるかもしれないし、言うタイミングを間違えたら「デリカシーの無い人だな」って思われる可能性もあるし。俺だったら、う~ん……「そっとしておく」のほうを選ぶと思う。でも「そっとしておく」も、結構“賭け”で……「この人は私に恥をかかせようとしたんじゃないか」って思われたらリスクになってしまうから。う~ん、言ったほうがいいけど……難しいなぁ。どのくらいの“裏”なのかにもよるよね。プリントされている柄が思いっきり裏だったら、「裏じゃない?」って言えるだろうけど……逃げ切れる裏表もあるしね。リバーシブルなこともあるし。こもり校長:意外と“言う”タイプが多い……!●「指摘する」派・「なんで言わなかったんだよ」と、後で言われるよりはいいから。・気になる子に恥ずかしい思いをさせたくないから。こもり校長:まぁね……校長は、自分のことありきで考えすぎちゃったかな?●「そっとしておく」派・「そういう抜けているところもかわいい~」って、ながめていたいから。・私が知らないだけで、そういう服なのかもしれないから。こもり校長:これ、あるのよ! 俺も1回、“プリント裏表です”というデザインの服を着ていたときに、「裏表で着ているよ」って言われたんだけど、(着方は合っていたのに)「本当だ!」って逆にして着たことがあるもんね。イマドキの服は、おしゃれすぎちゃって難しいね(笑)。『どっちのCat or Dog』は、毎週月〜木曜の22時55分から放送されています(一部地域を除く)。このコーナーへの投票や過去放送分の結果は、番組のサイトでご確認ください。次回の2択テーマは「自分にmixさせたい能力は……5秒先の未来が見える能力 or 人の気持ちがわかる能力」です。この投票結果は、2月1日(水)に放送予定です。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/