異形のロックスター・イヴ・トゥモア、最新アルバムリリース

イヴ・トゥモアが、最新アルバム『Praise A Lord Who Chews But Which Does Not Consume;（Or Simply, Hot Between Worlds）』を2023年3月17日（金）に国内盤CDとデジタル配信でリリースすることを発表した。また、アルバムより新曲「ECHOLALIA」を解禁した。
本作は、フランク・オーシャン、アーケイド・ファイア、カニエ・ウェストなどラップ／ヒップホップを中心に多方面で活躍するノア・ゴールドスタインをプロデューサーに迎え、ミックスはマイ・ブラッディ・ヴァレンタインやナイン・インチ・ネイルズを手掛けるアラン・モウルダーが担当。イヴ・トゥモアの特徴的なサウンドをさらに増幅させ、抽象的なものに意味を与え、不協和音を調和させることで、現実を希薄化するというイヴ・トゥモアのビジョンを具現化した唯一無二のサウンドが完成した。
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輸入盤CD／LP／カセットテープは5月12日（金）にリリースされ、LPは通常盤（ブラック・ヴァイナル）に加え、限定盤（イエロー・ヴァイナル）、限定盤2LPエディション（ブラック・ヴァイナル）、日本語帯付き仕様盤（イエロー・ヴァイナル／歌詞対訳・解説書付）の4形態で発売される。さらに、国内盤CDと日本語帯付き仕様盤LPは、日本限定カラーのTシャツセットでも発売される。
【動画を観る】YVES TUMOR「Echolalia」Official Video
なお、コーチェラ・フェスティバルを皮切りに、ワールドツアーを開催することもあわせて発表している。
＜リリース情報＞
YVES TUMOR
『Praise A Lord Who Chews But Which Does Not Consume;（Or Simply, Hot Between Worlds）』
リリース日
国内盤CD：2023年3月17日（金）
輸入盤各種： 2023年5月12日（金）
BEATINK.COM（国内盤CD）：https://www.beatink.com/products/detail.php?product_id=13252
BEATINK.COM（輸入盤各種）：https://www.beatink.com/products/detail.php?product_id=13253
BEATINK.COM（限定輸入盤2LP）：https://www.beatink.com/products/detail.php?product_id=13254
＝収録曲＝
1. God Is a Circle
2. Lovely Sewer
3. Meteora Blues
4. Interlude
5. Parody
6. Heaven Surrounds Us Like a Hood
7. Operator
8. In Spite of War
9. Echolalia
10. Fear Evil Like Fire
11. Purified By the Fire
12. Ebony Eye