異形のロックスター・イヴ・トゥモア、最新アルバムリリース

イヴ・トゥモアが、最新アルバム『Praise A Lord Who Chews But Which Does Not Consume;(Or Simply, Hot Between Worlds)』を2023年3月17日(金)に国内盤CDとデジタル配信でリリースすることを発表した。また、アルバムより新曲「ECHOLALIA」を解禁した。

本作は、フランク・オーシャン、アーケイド・ファイア、カニエ・ウェストなどラップ/ヒップホップを中心に多方面で活躍するノア・ゴールドスタインをプロデューサーに迎え、ミックスはマイ・ブラッディ・ヴァレンタインやナイン・インチ・ネイルズを手掛けるアラン・モウルダーが担当。イヴ・トゥモアの特徴的なサウンドをさらに増幅させ、抽象的なものに意味を与え、不協和音を調和させることで、現実を希薄化するというイヴ・トゥモアのビジョンを具現化した唯一無二のサウンドが完成した。

輸入盤CD/LP/カセットテープは5月12日(金)にリリースされ、LPは通常盤(ブラック・ヴァイナル)に加え、限定盤(イエロー・ヴァイナル)、限定盤2LPエディション(ブラック・ヴァイナル)、日本語帯付き仕様盤(イエロー・ヴァイナル/歌詞対訳・解説書付)の4形態で発売される。さらに、国内盤CDと日本語帯付き仕様盤LPは、日本限定カラーのTシャツセットでも発売される。

【動画を観る】YVES TUMOR「Echolalia」Official Video

なお、コーチェラ・フェスティバルを皮切りに、ワールドツアーを開催することもあわせて発表している。

<リリース情報>

YVES TUMOR

『Praise A Lord Who Chews But Which Does Not Consume;(Or Simply, Hot Between Worlds)』

リリース日

国内盤CD:2023年3月17日(金)

輸入盤各種: 2023年5月12日(金)

BEATINK.COM(国内盤CD):https://www.beatink.com/products/detail.php?product_id=13252

BEATINK.COM(輸入盤各種):https://www.beatink.com/products/detail.php?product_id=13253

BEATINK.COM(限定輸入盤2LP):https://www.beatink.com/products/detail.php?product_id=13254

=収録曲=

1. God Is a Circle

2. Lovely Sewer

3. Meteora Blues

4. Interlude

5. Parody

6. Heaven Surrounds Us Like a Hood

7. Operator

8. In Spite of War

9. Echolalia

10. Fear Evil Like Fire

11. Purified By the Fire

12. Ebony Eye