THE LAST ROCKSTARS「日本の歴史を変えたYOSHIKI、米国でのスターダムを目指す」

2022年11月に結成されたYOSHIKI、HYDE、SUGIZO、MIYAVIによるスーパーバンド・THE LAST ROCKSTARSに関する記事が、米・Yahoo!にニュースとして大々的に取り上げられている。

原文タイトルは、「Yoshiki, glam-rocker responsible for changing Japans culture, eyes U.S. stardom with supergroup the Last Rockstars: Its kind of cool to break some kind of boundary again」(日本の歴史を変えたロッカーのYoshiki、スーパーグループ「The Last Rockstars」で米国でのスターダムを目指す。「ある種の境界線を再び破ることはクールだと思う」)

記事では、バンドリーダーであるYOSHIKIの音楽家としてここに至るまでの軌跡、そしてTHE LAST ROCKSTARSの結成、世界への挑戦に掛ける思いなどについて触れられている。また、記事とあわせて、メンバー4人のロングインタビュー動画も公開されており、アメリカでの注目度の高さがうかがえる内容となっている。

【動画を見る】米・Yahoo!でのロングインタビュー動画

「THE LAST ROCKSTARS Live Debut 2023 Tokyo - New York - Los Angeles」は日本での全4公演が大盛況のうちに幕を閉じ、米国公演がスタートする。2月4日のNY公演、2月10日のLA公演はすべて完売しており、世界中からの反響を受けて2月3日にNY公演が追加されている。また、米国3公演のオープニングアクトとしてBAND-MAIDの出演が決定しており、さらにLA公演ではライブ・ビューイングの実施に加え、Veepsのプラットフォームを通じて世界に向けてライブストリーミングでの生配信が決定している(中国・ロシア・日本を除く)。

<ライブ情報>

THE LAST ROCKSTARS米国公演

主催:LIVE NATION

2023年2月3日(金)NY Hammerstein Ballroom

開場 19:00 開演 20:00 ※追加公演決定

https://www.ticketmaster.com/the-last-rockstars-live-debut-2023-new-york-new-york-02-03-2023/event/00005D8696D91717

2023年2月4日(土)NY Hammerstein Ballroom

開場 19:00 開演 20:00 (Sold Out!)

2023年2月10日(金)LA Hollywood Palladium

開場 19:00 開演 20:00 (Sold Out!)

https://www.wowow.co.jp/music/thelastrockstars/

https://liveviewing.jp/thelastrockstars/

THE LAST ROCKSTARS Official Site:https://thelastrockstars.net

BAND-MAID OFFICIAL HP https://bandmaid.tokyo