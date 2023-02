櫻坂46が2月15日にリリースする5thシングル「桜月」の収録内容が公開された。

シングルはBlu-ray付きのTYPE-A、B、C、DとCDのみの通常盤の5形態が用意され、守屋麗奈がセンターが務める表題曲のほか、大園玲がセンターを務めるカップリング曲「Cool」を全形態に収録。そのほかのカップリング曲は形態によって異なり、フォーメーション3列目のメンバーによる楽曲、表題曲のメンバーによる楽曲、現メンバー19人全員による楽曲、そして東京・東京ドームでも披露された「その日まで」などが収められる。

TYPE-A、Bに付属するBlu-rayには8月19、20日に山梨・富士急ハイランド コニファーフォレストで開催されたライブイベント「W-KEYAKI FES.2022」の模様のディレクターズカット版を収録。TYPE-C、DのBlu-rayではマネージャーのスマートフォンに眠るメンバーの秘蔵動画集を楽しめる。

櫻坂46「桜月」収録内容

TYPE-A

CD

01. 桜月

02. Cool

03. 無念

04. 桜月 -OFF VOCAL ver.-

05. Cool -OFF VOCAL ver.-

06. 無念 -OFF VOCAL ver.-

Blu-ray

W-KEYAKI FES.2022 Director’s Cut Collections

・太陽は見上げる人を選ばない

・Overture

・Buddies

・なぜ 恋をして来なかったんだろう?

・美しきNervous

・I’m in

・思ったよりも寂しくない

・BAN

・摩擦係数

TYPE-B

CD

01. 桜月

02. Cool

03. もしかしたら真実

04. 桜月 -OFF VOCAL ver.-

05. Cool -OFF VOCAL ver.-

06. もしかしたら真実 -OFF VOCAL ver.-

Blu-ray

W-KEYAKI FES.2022 Director’s Cut Collections

・五月雨よ

・無言の宇宙

・コンセントレーション

・カレイドスコープ

・原田葵 & 尾関梨香 Message

・音楽室に片想い~バスルームトラベル

・バレエと少年

・MC

・危なっかしい計画

TYPE-C

CD

01. 桜月

02. Cool

03. 魂のLiar

04. 桜月 -OFF VOCAL ver.-

05. Cool -OFF VOCAL ver.-

06. 魂のLiar -OFF VOCAL ver.-

Blu-ray

・マネージャーのスマホに眠るメンバーの秘蔵動画集<2021年編>

TYPE-D

CD

01. 桜月

02. Cool

03. タイトル未定

04. 桜月 -OFF VOCAL ver.-

05. Cool -OFF VOCAL ver.-

06. タイトル未定 -OFF VOCAL ver.-

Blu-ray

・マネージャーのスマホに眠るメンバーの秘蔵動画集<2022年編>

通常盤

CD

01. 桜月

02. Cool

03. その日まで

04. 桜月 -OFF VOCAL ver.-

05. Cool -OFF VOCAL ver.-

06. その日まで -OFF VOCAL ver.-