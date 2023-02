【3.3L直6ガソリンターボ搭載！】マツダCX-90初公開…新3列シートSUV

マツダの北米事業を統括するMNAO(マツダノースアメリカンオペレーションズ)は1月31日(現地時間)、新型の3列SシートUV、CX-90を初公開した。

2023年までにFRプラットフォームをベースとしたラージ商品4車種を導入予定のマツダ。今回のCX-90は、昨年導入したCX-60に続くラージ商品群の第2弾。北米のニーズを踏まえて新たに開発、そのコンセプトは「For the Voyage of your life(人生の航海のために)」。ワイドボディの3列シートSUVであり、マツダの新たなるフラッグシップモデルとして、今春から北米より導入を開始する。

【画像】CX-90のエクステリア/インテリア写真

そのエクステリアデザインは、CX-60によく似ている。ただ3列化にあたってホイールベースが延長され、より伸びやかなプロポーションを得ている。また、北米向けはよりワイドなボディを採用。ぐっと存在感を増している。

パワートレーンには、48Vマイルドハイブリッドを組み合わせた新開発の3.3L直6ガソリンターボと、2.5L直4+モーターのプラグインハイブリッドシステム「e-SKYACTIV PHEV」を採用。3.3L直6ガソリンターボのスペックが気になるところだが、現時点では未公開。

また、乗員全員にとって快適な室内環境にも注力。全席において室内空間を広げるとともに、3列目には3人掛け用シート(グレードによる)や専用のエアコン吹出し口を設定(3列目の足元にもあるようだ)。加えてトーイング性能の強化設定など、アクティブな使い方にもうってつけだ。

マツダのラージ商品群の導入地域を整理しておくと、2列シートSUVのCX-60は欧州、日本、その他の地域に導入。同地域の3列シートSUVはCX-80で、今後導入予定だ。今回公開されたCX-90は基本的に北米向けの3列シートSUVで、北米向けの2列シートSUVはCX-70。CX-70も追って公開されるはず。

〈欧州、日本、その他の地域〉

・CX-60:2列シートSUV

・CX-80:3列シートSUV

〈北米、その他の地域〉

・CX-70:2列シートSUV(ワイドボディ)

・CX-90:3列シートSUV(ワイドボディ)

つまり、日本にも導入予定のCX-80は、今回公開されたCX-90の“ナロー版”と捉えていいだろう。そう遠くない時期に、アナウンスがあるはずだ。

〈文=ドライバーWeb編集部〉