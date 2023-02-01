グラビアアイドルの真島なおみが1月30日、自身のTwitterを更新し白ギャルショットを披露した。

  • 真島なおみ

真島は「白ギャルと遊ぼっ」とツイートし、美バストあらわなギャル姿のセクシーショットを披露。この投稿にファンからは「遊びます」「めちゃくちゃ可愛い」「綺麗すぎる」「非常に美しい」といった声が寄せられた。

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