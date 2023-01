SCANDAL、初の「収録見学会」開催決定！ RINA＆TOMOMI「公開収録と何が違うの？」

SCANDALがパーソナリティをつとめる番組「SCANDAL Catch up Supported by 明治アポロ」。結成、デビューから10年超のキャリアを持ち、最近では国内のみならず世界各国にも熱狂的なファンが多い彼女たち。英語で「最近どう?」という意味の「Catch up」そのままの、フランクな内容でお届けしていきます。1月30日(月)の配信では、リスナーを招いた番組の「収録見学会」開催が発表されました。HARUNA:今回は、半蔵門にあるTOKYO FMのスタジオからお届けします。なんと! いきなりですが、重大発表があります! 3周年目前の「『SCANDAL Catch up』収録見学会」を開催します!一同:やった―!MAMI:おめでたいねー!HARUNA:もうすでに発表はされているんですけど、あらためて私たちから説明していきたいと思います。とにかく「収録見学会」なんですよ。普通の「公開収録」とはちょっと違うらしいんです。RINA:どう違うの?HARUNA:いつも通りの収録を、そのまま見学してもらおうと。TOMOMI:え、それが公開収録なんじゃないの?HARUNA:それが違うみたいなんだよ。TOMOMI:何が違うの?スタッフ:公開収録ではないです、収録見学会です。TOMOMI:かたくなに「違う」って言うよね。何が違うか教えてくれないんだけど。HARUNA:多分、当日にならないとわからないんじゃないかな。RINA:なるほどね。HARUNA:「収録見学会」って言い慣れてないから噛みそう。スタッフ:収録見学会なんて、今まで実施したことはほとんどないんです。RINA:確かに聞いたことはないよね。TOMOMI:「収録見学会」は「公開収録」と本当に違うのね?HARUNA:要は「Catch up」をリアルに楽しむことができるファンイベントなんでしょ?「公開収録」よりもコンパクトにお届けするらしいよ? とにかく、そんな「収録見学会」を開催するわけなんですが、肝心の内容はこれから決めていくらしい。RINA:もしや、なにも決まっていないとか!?HARUNA:肝心の内容については今回は話すらしい。TOMOMI:え、何を話すの?RINA:なんか試されてるなあ。MAMI:まさに「この感じ」をお見せするってことでしょ? 見学してもらうってことじゃない?HARUNA:まあ、そういうことだね。MAMI:っていうか、いつも決まってないからね、ほとんど。TOMOMI:「お題」とかはさすがにあるんでしょ?RINA:メールも読みたいよね。せっかく来てくれるんだから、お客さんとコミュニケーションが取れたらいいなあって思うけど。MAMI:でも、それだと「公開収録」になっちゃうんじゃない?RINA:あ、そうか、あかんのか。TOMOMI:え、あかんの?ということで、「公開収録」ではなく初の「収録見学会」を開催します! 内容は絶賛ミーティング中です。応募方法などの詳細は番組の公式サイトで確認してください。締め切りは2月2日(木)です! ご応募をお待ちしております!<番組情報>番組名:SCANDAL Catch up Supported by 明治アポロAuDee、Spotifyで配信中。配信日時:毎週月曜 21:00〜パーソナリティ:SCANDAL番組サイト: https://audee.jp/program/show/100000056