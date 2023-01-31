全国ミスキャンパスの中から"日本一のミスキャンパス"を決める、第二弾出場者5名が発表

全国ミスキャンパスの中から日本一のミスキャンパスを決める、『MISS OF MISS CAMPUS QUEEN CONTEST 2023』の第二弾出場者が発表された。出場者は全国予選審査に参加。グランプリは、決勝へ進んだ出場者の中から決定し、豪華副賞が贈呈される。
【写真】"日本一のミスキャンパス"候補の第二弾出場者の写真とプロフィール【5点】
『MISS OF MISS CAMPUS QUEEN CONTEST 2023』は、全国の大学で2022年度に開催されたミスコンテストにてグランプリ・準グランプリを受賞した人が出場可能で、コンテスト公式サイトよりエントリーすることができる。
このコンテストは2003年度より開催され、今年で20年目を迎える。昨年度グランプリは石川莉々花さん（慶應義塾大学）、準グランプリは吉永光来さん（慶應義塾大学）と青野さくらさん（慶應義塾大学）が獲得した。
過去出演者には杉浦友紀（NHKアナウンサー）、伊藤弘美（フリーアナウンサー）、福田萌（タレント）、山形純菜（TBSアナウンサー）、西澤由夏（ABEMAアナウンサー）、山賀琴子（モデル・ブランドディレクター） 、海老原優香（フジテレビアナウンサー）、楫真梨子（ファッションエディター）、伊藤愛真（タレント）、黒口なつ（タレント）、福地礼奈（NHK福岡アナウンサー）等がいる。
また、同時開催にて、全国のミスターキャンパスの中から日本一のミスターキャンパスを決める『MR OF MR CAMPUS CONTEST 2023』も実施される。