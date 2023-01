「ナナニジはみんな仲良し」22/7・天城サリー、西條和、椎名桜月、麻丘真央がSCHOOL OF LOCK!に登場

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。1月30日(月)の放送は、22/7(ナナブンノニジュウニ)の天城サリーさん、西條和さん、椎名桜月さん、麻丘真央さんがゲスト出演。パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)による、4人の人柄がわかるような質問に答えました。こもり校長:22/7先生は、秋元康先生総合プロデュースのもと、日本を代表する有名クリエイターが手掛けたキャラクターを演じる声優アイドルたちのグループです。SCHOOL OF LOCK! には初登場ということで、初歩的なことを聞いてもいいですか?22/7:もちろんです!こもり校長:22/7先生……略してナナニジ先生は、声優でありアイドルである!22/7:合っています!こもり校長:22/7はキャラクターのメンバーがいて、そのキャラクターボイスを担当しているのがみなさん……?22/7:はい! そうです!こもり校長:そして、ここ1年でメンバーが増えた!22/7:はい!こもり校長:初歩的な質問が合っていてよかったです(笑)。この時間(22時台)に、4人で話をすることはあるんですか?天城:この時間……ツアーの練習をしていたりはしますね。麻丘:みんなが、絶望的な顔をしながらリハをしている時間帯ですよね。天城:「終電大丈夫?」とかね(笑)。こもり校長:そういうのもあるんですね。じゃあ、みんなで話す機会はある、ということですね?天城:そうですね。ナナニジはみんな仲良しなので。こもり校長:聞いた話によると、この4人のなかにうちの生徒(リスナー)がいるとか……?椎名:はい! 聴かせていただいております……!こもり校長:ありがとうございます! 僕の声も聴いてくれている?椎名:いつも自分のイヤホンで聴いている声が、目の前からアクリル板越しに聴こえてきているので、少し感激しております(笑)。こもり校長:本当ですか! 僕、そういうのえこひいきするタイプなので(笑)。今日は仲良くやれそうですね!全員:(笑)。こもり校長:今夜の授業テーマは『私は全然決められない!』。生徒のキミが全然決められなくて困っていることを、22/7先生の4人がそれぞれアドバイスをくれます。みなさんは、相談事にズバっと答えられるタイプですか?天城:そうですね、いけます。こもり校長:西條先生は?西條:えぇ~、で……きるかな?こもり校長:(笑)。天城:西條先生が一番辛辣なことを言うんですよ。こもり校長:辛辣なこと?麻丘:核心をついてきます。椎名:グサグサきます。こもり校長:みんなで言うじゃないですか(笑)。椎名先生は?椎名:私も、結構スパっと言えちゃう人間です。こもり校長:麻丘先生は?麻丘:いやぁ……ズバっと言えるかは微妙ですね。変な言葉の回しが多いので、ズバっと言えることはそんなにないかもです。こもり校長:アドバイスみたいな感じで、自分の気持ちを伝えることはできますか?麻丘:ひねり出します!こもり校長:じゃあ、この4人の人選はバッチリということですね?22/7:バッチリです!この日の放送では……・「自分がゲットした『ハイキュー!!』のレアグッズ(そのキャラクターは推しではない)を、推している友達の誕生日プレゼントであげるかどうかが決められない」という13歳・「大学デビューを目指していて、大阪の大学に合格したらお笑いの本場でツッコミをしてみたいけど、通用するかわからない」という18歳・「保育実習の間にある春休み期間中に髪を染めたいけど、何色にするかが決まらない」という19歳と電話をつなぎ、それぞれがアドバイスをおくりました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/