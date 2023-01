22/7 新曲『神様だって決められない』は“背中を押す曲” ダーク路線からの変更に「秋元先生に何かあったのかなぁ？」

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。1月30日(月)の放送は、22/7(ナナブンノニジュウニ)の天城サリーさん、西條和さん、椎名桜月さん、麻丘真央さんがゲスト出演。1月11日リリースのニューシングル「神様だって決められない」について、パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)の質問に答えました。こもり校長:22/7先生は、1月11日に10枚目のシングル「神様だって決められない」をリリースしました。おめでとうございます!22/7:ありがとうございます!こもり校長:聴かせてもらったんですけど……頭のギターのカッティングの中、静けさから始まる歌というのがすごくエモかったです。すごく良かったですよ。みなさんの声も特徴的で、演じているキャラクターと本人という2つの面があるから、声の強弱だったり、出てくる一人ひとりの印象が全然違うので、学校でクラスみんなの声を聴いているような感覚でした。22/7:お~。椎名:初めて言われました。ありがとうございます……!こもり校長:ミュージックビデオの淡い色の感じも、キャラクターが引き立って良かったなと思いました。この楽曲は、どんな思いが込められているんですか?椎名:メロディは優しくて爽やかなんですけど、歌詞はすごく力強いんです。“自分の行く先は、神様に聞くんじゃなくて自分の手で掴み取れ”という力強い歌詞なので、その強い歌詞をメロディがフワっと押してくれて、背中を押される曲になっているなと思っています。こもり校長:作詞は(22/7を総合プロデュースする)秋元康先生ですが、この曲をもらったときはどんな印象でしたか?天城:22/7は、いままでは意味深と言ったらあれですけど(笑)、ダークな曲を歌うことが多かったんです。でも9枚目のシングル(「曇り空の向こうは晴れている」)やこの10枚目のシングルから、背中を押す明るい曲に変わったので、秋元先生に何かあったのかなぁ? って(笑)。こもり校長:先生自身に!(笑)天城:はい(笑)。何か心の変化があったのかなぁ、って思います。こもり校長:SCHOOL OF LOCK! には10代の生徒がたくさんいるんですけど、どんな生徒にどんなときに聴いてほしい、とかありますか?麻丘:人生の何か大きな決断をするときに聴いてほしいなと思います。この曲を初めていただいたときに、私も悩んでいたことがあったんです。でもこの曲を聴いたら「悩んでいたけど、自分の思う通りにやんのが一番いいな」と思ったので、悩んでいる方に聴いていただけたらな、と思います。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/