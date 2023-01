INI髙塚大夢 池﨑理人と登った高尾山は“鬼雨”「もう霧！」「なんも見えない！」

11人組グローバルボーイズグループ・INIの髙塚大夢がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! INI LOCKS!」。1月30日(月)の放送は、3ヵ月ぶりの登場ということで、近況報告と2023年の抱負を書き初めで発表しました。そのなかから、メンバーの池﨑理人さんとのエピソードを紹介します。髙塚:みなさん! あけましておめでとうございます! 今日は(1月)30日ですが、この教室だけは正月です(笑)。この3ヵ月のことをお話ししていこうと思うのですが、今夜は節分も近いということで…… “鬼近況報告” をしていこうと思います!髙塚:(昨年12月から1月にかけて開催された)ツアーが終わって、少し連休をいただいたんです。地元に帰るメンバーもいたし、のんびり過ごすメンバーとかもいたりとかしたんですけど……僕は(2022年)8月の授業で来てくれたメンバーの(池﨑)理人! 理人が、なんとうちの実家に来てくれたんですよ! うちの親とも仲良く話して、泊まって、めちゃめちゃ楽しかったです。次の日は……僕は東京出身なんですけど、理人は福岡出身で東京全然知らない感じだったので、「どうせだったら、東京でリフレッシュできる所に行こうか!」みたいな。「高尾山行こっか!」という話になったんですけど、その日に限ってめちゃめちゃ雨が降ってて……(笑)。学生のときとかもよく友達と高尾山に登ったりしたんですけど、そのときの景色とはまあ全然違って……。ケーブルカーを使って頂上まで行ったんですけど、なんも見えない! もう霧! 霧の中でしたね。もう前も見えない(笑)。そんな感じだったので、頂上には着いたけど、5分くらい……5分もいたかな?(笑)。「あ、着いたね。よし、じゃあ下りるか」みたいな感じでした(笑)。僕が霧を指差して、エアーで理人に「あそこが新宿だよ」「新宿見えるっしょ?」「横浜も見えるから。ほら、ランドマークタワー見えるよ」みたいな感じで遊んでました(笑)。そんなオフでした!髙塚:今回、髙塚大夢も(番組恒例の)書き初めをさせてもらいました! 僕が書いたのは……『吸収』です。ツアーを経て、自分のやりたいこととか課題とかもそうだし、「これから、こういうことをやっていきたい」みたいなことがすごく見えたんです。今年はそれをちゃんとチャレンジできるように、達成できるように過ごす1年にしたいなと思っています。その上で、いろんなアーティストさんとか、たくさんの人のいいところを見て、吸収して、自分に取り込めたらいいなと思って書きました!今回の放送ではこのほかに、ツアーが無事終了したことへの“鬼感謝”と、1月30日(月)に配信リリースされた新曲『New Day』のダンス練習で“鬼筋肉痛”だという“鬼近況報告”がありました。「INI LOCKS!」は、5週目がある月の月曜から木曜に放送されています。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/