FAカップ5回戦(ラウンド16)の組み合わせ抽選会が30日に行われた。

日本代表MF三笘薫が試合終了間際に決勝ゴールを挙げ、4回戦で前回大会覇者のリヴァプールを下したブライトンは、チャンピオンシップ(2部)に籍を置くストークとの対戦が決定。プレミアリーグ首位を走るアーセナルとの一戦を制して5回戦に駒を進めたマンチェスター・Cは、チャンピオンシップのブリストル・Cと戦うこととなった。また、マンチェスター・Uはウェストハムとの“1部対決”に臨む。

現地時間31日に予定されているブラックバーンとバーミンガムの試合を経て、4回戦はすべての対戦カードが終了。なお、現時点ではそのうち5試合で決着がついておらず、2月7日に開催される再試合を経て正式な対戦カードが決定する見込みだ。

FAカップ5回戦は2月27日から始まる週のミッドウィークに開催予定だ。現時点で詳細な試合スケジュールは確定しておらず、各クラブ、放送局、関係する自治体との協議を経て、順次試合開催日が決定していく。

今回決定したFAカップ5回戦の組み合わせは下記の通り。

◆▼FAカップ5回戦

※()内はリーグレベル

サウサンプトン(1) vs ルートン(2)/グリムズビー(4)

レスター(1) vs ブラックバーン(2)/バーミンガム(2)

ストーク(2) vs ブライトン(1)

レクサム(5)/シェフィールド・U(2) vs トッテナム(1)

フルアム(1)/サンダーランド(2) vs リーズ(1)

ブリストル・C(2) vs マンチェスター・C(1)

マンチェスター・U(1) vs ウェストハム(1)

イプスウィッチ(3)/バーンリー(2) vs シェフィールド・ウェンズデイ(3)/フリートウッド(3)