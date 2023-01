【ディズニーストア】50周年記念やバレンタイン、春アイテムを一気にチェック♪

2023年で創立100周年を迎えるディズニー。100周年のお祝いがカリフォルニア ディズニーランド・リゾートで行われるなど世界中で華やかな話題が尽きません。

今回は、そんなディズニーから春を先取りしたグッズやバレンタイン、フロリダのウォルト・ディズニー・ワールド・リゾート50周年を記念したアイテムなどを改めてご紹介♪

それでは、見ていきましょう!

【ディズニー×桜モチーフ 春の新作アイテム】

毎年大人気の桜をモチーフにしたアイテムが、今年もディズニーストアに新登場!

今回のテーマは、桜の下でティーパーティーを楽しむプーさんたち。

風に舞う桜の花びらをイメージしたマーブル模様と、落ち着いたくすみカラーのアートを組み合わせた大人っぽいアイテムがラインナップされています。

桜モチーフならではの優しい色使いのアイテムをそばに置けば、気持ちもぱっと春色になること間違いなし♪

現在は、ディズニーフラッグシップ東京とディズニーストア店舗、ディズニー公式オンラインストアshopDisney(ショップディズニー)で取り扱い中です!

【ユニベアシティ×おしゃれキャット】

ディズニーストアオリジナルキャラクター「UniBEARsity(ユニベアシティ)」に『おしゃれキャット』シリーズが初登場! マリー、トゥルーズ、ベルリオーズをモチーフにしたキュートなアイテムに注目です!

「ユニベアシティ」は、ディズニーストア日本オリジナルのキャラクター。ミッキーたちが学校の宿題で作ったクマのぬいぐるみで、それぞれのクマは作った本人にちょっと似ているという愛らしい設定があります。

専用のコスチュームやチェアーなども発売されているほか、オーダーメイドで足の裏に名入れができるシリーズもあることから、人気のキャラクターとなっていますよ♪

『おしゃれキャット』シリーズからは、マリーと、トゥルーズ、ベルリオーズをモチーフにしたぬいぐるみに加え、持ち運べるサイズでバッグやポーチに取り付けて楽しめるキーチェーンも登場しています! ぜひチェックを☆

【ウォルト・ディズニー・ワールド開園50周年コレクション】

ウォルト・ディズニー・ワールド・リゾートの50周年記念のグランドフィナーレを彩るコレクション『Walt Disney World 50th Celebration』が日本初上陸です!

本コレクションは、魔法のように輝くオーロラカラーとミッキー&ミニーがマッチした、最終章にふさわしい魅惑的なデザインがポイントとなっています。

ラインナップは、オーナメントやピンバッジなどのコレクタブルアイテムをはじめ、お城や花火のアートが散りばめられたオーロラカラーのぬいぐるみやマグカップ、細部のアートにまでこだわりが詰まったバックパック、大胆な配色とデザインが目を引く長袖Tシャツなど、ファン必見のアイテムとなっています♪

【ディズニー×ゴディバ】

2022年1月にディズニーとゴディバが初めて共同企画し、大好評を博した人気のバレンタインアイテムが再び展開! 今回は、ミッキーマウスに加えてミニーマウスも登場です♪

チョコレートのパッケージと同じ、チョコレートカラーの大人可愛い衣装に身を包んだミッキー、ミニーのぬいぐるみとチョコレートアソートメントボックスのセットは、二人とも揃えてしまいたくなる可愛さ!

また、ゴディバのトリュフのほか、ミッキー&ミニーのオリジナル個包装のカレ アソートメントなど、こだわりのチョコレート30粒入りのディズニーストア30周年を記念したオリジナルアソートメントボックス「グランプラス」も用意されています。

さらに、トートバッグ、キーチェーンなどの小物のほか、ぬいぐるみもラインナップ☆

いずれも現在好評発売中ですので、お見逃しなく!

>>>春色先取り!桜モチーフや50周年グッズ、バレンタインのアイテムなどをチェック!(写真81点)

(C)Disney (C) Disney. Based on the ”Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

(C) Disney/Pixar (C) 2023 MARVEL (C) & (TM) Lucasfilm Ltd.