STARKIDSが日本カルチャー取り入れた「REDLINE」MV公開、監督はSpikey John

STARKIDSが、新曲「REDLINE」のミュージックビデオを公開した。

Space Boyを中心に、ハワイ在住時に同級生だったespeon、Soundcloudで出会ったTAHITI、BENXNI、Lil Roar、そして日本で出会ったleviによる6人組、STARKIDS。先日開催しソールドアウトしたSTARKIDSメンバーによるコレクティブguntai9によるパーティ「9fes」に続き、2023年2月9日にはアメリカからDekoを招聘し渋谷WWWで初自主企画「STAR RAVE」を開催することも決定している。

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新曲「REDLINE」は、STAKIDS史上最もアグレッシブでエッジの効いたヒップホップチューン。MVの監督は初のタッグとなったSpikey Johnが務めており、世界最大級のコレクターズショップ「まんだらけ」、ゲーマーの聖地と呼ばれるゲームセンター「高田馬場ゲーセンミカド」協力のもと、日本のカルチャーをふんだんに取り入れた作品となっている。

【動画を見る】Spikey Johnが監督務めた「REDLINE」MV

なおSTARKIDSは、2月18に日日比谷野外大音楽堂で行われる「FUYU NO YAON」でヘッドライナーを務める。

＜イベント情報＞

STARKIDS presents STAR RAVE

2023年2月9日東京・渋谷WWW

時間：OPEN 17:30 / START 18:00

料金：前売り 2900円 / 当日3600円 ドリンク代別

出演：

STARKIDS

Deko(US)

Peterparker69

rirugiliyangugili

KEYG3N

guntai9

イープラス受付URL：https://eplus.jp/starkids/

FUYU NO YAON

2023年2月18日（土）日比谷野外大音楽堂

時間：OPEN／START14:45

数量限定S席：¥9980（税込）

A自由席：¥5980（税込）

U-25 A自由席：¥2980（税込）

入場時に身分証明書提示必須

未成年入場可能

お問い合わせ:クリエイティブマンプロダクション

03-3499-6669（月・水・金 12:00〜16:00）

https://www.creativeman.co.jp

第一弾出演アーティスト

HEAD LINER

SKY-HI

C.O.S.A.

Jin Dogg

ralph

STARKIDS

JUBEE（CreativeDrugStore）

featuring GUEST

CYBER RUI

HIYADAM

in-d（CreativeDrugStore）

SPECIAL LIVE

chelmico

Gottz & MUD（KANDYTOWN）

漢 a.k.a. GAMI

LANA

SUSHIBOYS

SHOT LIVE

K DUB SHINE

Campanella

homalelanka

JNKMN（YENTOWN）

PETZ（YENTOWN）

釈迦坊主

山田ギャル神宮

18scott

DJ 原島"ど真ん中"宙芳

and more...

イープラス https://eplus.jp/yaon/