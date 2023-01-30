STARKIDSが日本カルチャー取り入れた「REDLINE」MV公開、監督はSpikey John

STARKIDSが、新曲「REDLINE」のミュージックビデオを公開した。
Space Boyを中心に、ハワイ在住時に同級生だったespeon、Soundcloudで出会ったTAHITI、BENXNI、Lil Roar、そして日本で出会ったleviによる6人組、STARKIDS。先日開催しソールドアウトしたSTARKIDSメンバーによるコレクティブguntai9によるパーティ「9fes」に続き、2023年2月9日にはアメリカからDekoを招聘し渋谷WWWで初自主企画「STAR RAVE」を開催することも決定している。
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新曲「REDLINE」は、STAKIDS史上最もアグレッシブでエッジの効いたヒップホップチューン。MVの監督は初のタッグとなったSpikey Johnが務めており、世界最大級のコレクターズショップ「まんだらけ」、ゲーマーの聖地と呼ばれるゲームセンター「高田馬場ゲーセンミカド」協力のもと、日本のカルチャーをふんだんに取り入れた作品となっている。
【動画を見る】Spikey Johnが監督務めた「REDLINE」MV
なおSTARKIDSは、2月18に日日比谷野外大音楽堂で行われる「FUYU NO YAON」でヘッドライナーを務める。
＜イベント情報＞
STARKIDS presents STAR RAVE
2023年2月9日東京・渋谷WWW
時間：OPEN 17:30 / START 18:00
料金：前売り 2900円 / 当日3600円 ドリンク代別
出演：
STARKIDS
Deko(US)
Peterparker69
rirugiliyangugili
KEYG3N
guntai9
イープラス受付URL：https://eplus.jp/starkids/
FUYU NO YAON
2023年2月18日（土）日比谷野外大音楽堂
時間：OPEN／START14:45
数量限定S席：¥9980（税込）
A自由席：¥5980（税込）
U-25 A自由席：¥2980（税込）
入場時に身分証明書提示必須
未成年入場可能
お問い合わせ:クリエイティブマンプロダクション
03-3499-6669（月・水・金 12:00〜16:00）
第一弾出演アーティスト
HEAD LINER
SKY-HI
C.O.S.A.
Jin Dogg
ralph
STARKIDS
JUBEE（CreativeDrugStore）
featuring GUEST
CYBER RUI
HIYADAM
in-d（CreativeDrugStore）
SPECIAL LIVE
chelmico
Gottz & MUD（KANDYTOWN）
漢 a.k.a. GAMI
LANA
SUSHIBOYS
SHOT LIVE
K DUB SHINE
Campanella
homalelanka
JNKMN（YENTOWN）
PETZ（YENTOWN）
釈迦坊主
山田ギャル神宮
18scott
DJ 原島"ど真ん中"宙芳
and more...
イープラス https://eplus.jp/yaon/