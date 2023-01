4月21日から23日の3日間にわたって、静岡・ふもとっぱらキャンプ場にて開催されるフェスイベント「GO OUT JAMBOREE 2023」の第2弾出演者が発表された。

「GO OUT JAMBOREE」は、アウトドアファッション雑誌「GO OUT」が主催する野外フェス。今年は2019年の開催以来、約4年ぶりに開催される。今回の発表でRED SPIDER、Lucky Kilimanjaro、Atomic Skipper、TAKENOKO(FULLHOUSE)、Hibi Bliss、DJ POIPOI、ANCHIN、DJ TAKAGI、ICHI-LOW(Caribbean Dandy)、Satoshi Miya(BROKEN SPORT、JAZZY SPORT)の出演が決定した。

また特設サイトでは今年のイベントのトピックスや定番スポット紹介などが発表された。ローソンチケットでは2月26日まで先行チケットの販売を実施中。

GO OUT JAMBOREE 2023

2023年4月21日(金)静岡県 ふもとっぱらキャンプ場

2023年4月22日(土)静岡県 ふもとっぱらキャンプ場

2023年4月23日(日)静岡県 ふもとっぱらキャンプ場

<出演者>

RED SPIDER / Lucky Kilimanjaro / Atomic Skipper / TAKENOKO(FULLHOUSE) / Hibi Bliss / DJ POIPOI / ANCHIN / DJ TAKAGI / ICHI-LOW(Caribbean Dandy) / Satoshi Miya(BROKEN SPORT、JAZZY SPORT) / PERSONZ / LAUGHIN' NOSE / GOMA / CHOZEN LEE AND THE BANG ATTACK / D.W.ニコルズ / and more