プリンセス プリンセスのBlu-rayボックス「DIAMONDS STORY」が3月22日にリリースされる。

メンバーの岸谷香、中山加奈子、富田京子、今野登茂子、渡辺敦子の5人が出会ってから、今年2月20日に40周年を迎えるプリンセス プリンセス。この節目を記念してリリースされる「DIAMONDS STORY」には、1988年に行われた「PRINCESS PRINCESS PANIC TOUR "HERE WE ARE"」や、1996年に行われた解散コンサート「The Last Live」など、さまざまなライブ映像、ミュージックビデオ、ドキュメンタリー映像に最新のデジタルリマスタリングを施し、Blu-ray11枚にわたり収められる。

本作は完全生産限定盤Aと完全生産限定盤Bの2形態が用意され、完全生産限定盤Aには特典として1988年に神奈川・ノースピアで行われたツアー「PRINCESS PRINCESS PANIC TOURE SUMMER ~Dear my best friends」最終公演の模様や、1988年にtvkで放送された音楽番組「Live TOMATO」出演時の映像、1995年にWOWOWで放送された東京・日本武道館でのライブ映像「PRINCESS PRINCESS '95 ~THE PRESENTS~」を収めた追加ディスクと、当時のツアーパンフレット21冊をリサイズした復刻版が付属する。

プリンセス プリンセス「DIAMONDS STORY」収録内容

DISC 1

PRINCESS PRINCESS PANIC TOUR “HERE WE ARE”(1988年)

DISC 2

LET’S GET CRAZY Live at 武道館(1989年)

DISC 3

DOLLS IN LAS VEGAS(1992年)

DISC 4

VIDEO CLIPS Complete Edition

DISC 5

質実剛健 at 武道館1994(1994年)

DISC 6

The Platinum Days-1 The Greatest Princess(1996年)

DISC 7

The Platinum Days-2 The Greatest Princess(1996年)

DISC 8

The Last Live(1996年)

DISC 9

PRINCESS PRINCESS TOUR 2012~再会~at 武道館

DISC 10

PRINCESS PRINCESS TOUR 2012~再会~“The Last Princess”@東京ドーム

DISC 11

PRINCESS PRINCESS TOUR 2012-2016 再会 -FOR EVER- “後夜祭”at 豊洲PIT

DISC 12(完全生産限定盤Aのみ)

・PRINCESS PRINCESS PANIC TOURE SUMMER ~Dear my best friends ~@横浜米軍基地内ノースピア

・tvk「Live TOMATO」(1988年9月22、29日放送)

・プリンセス プリンセス LIVE '95 THE PRESENTS(WOWOW 1995年3月26日放送)