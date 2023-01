薬師丸ひろ子、歌手活動40周年記念コンサートツアーが映像作品化

薬師丸ひろ子の歌手活動40周年記念コンサートツアーを収めたBlu-ray / DVD、CD『薬師丸ひろ子 2022 コンサート』が、3月22日にリリースされることが決定した。

同作品は、2022年10月から11月にかけて開催された約3年ぶりの有観客の全国コンサートツアーより、最終日となった11月18日の東京国際フォーラム ホールAでの公演を完全収録したもの。

仙台、東京、名古屋、大阪、岡山、福岡、鹿児島の全国7都市計10公演で開催された同ツアーは全会場即日SOLD OUTを記録。「セーラー服と機関銃」「探偵物語」「メイン・テーマ」「Woman”W の悲劇”より」などの大ヒットナンバーはもちろん、リリースされた全アルバムから抜粋された約20分にわたる40周年スペシャルメドレーや、コロナ禍で曲への想いを新たにしたという「ここからの夜明け」「トゥモロー」「アナタノコトバ」、さらに呉田軽穂による37年ぶりの提供曲ということで話題を集めた最新曲「Come Back To Me ~永遠の横顔」まで、歌手活動40年の集大成となるプレミアムなライブとなった。

<リリース情報>

薬師丸ひろ子

Blu-ray/DVD/CD『薬師丸ひろ子 2022 コンサート』

2023年3月22日発売

https://www.jvcmusic.co.jp/yakushimaru/

Blu-ray VIXL-398 ¥7700(税込)

DVD VIBL-1095 ¥6600(税込)

CD VICL-65798~9 ¥4400(税込)

=Blu-ray/DVD 収録曲=

ここからの夜明け

すこしだけ やさしく

紳士同盟

私の勝手に好きな人

時代

ステキな恋の忘れ方

トゥモロー

Come Back To Me 〜永遠の横顔

40 周年スペシャルメドレー Part 1

元気を出して

天に星. 地に花.

紫の花火

未完成

終楽章

40 周年スペシャルメドレー Part 2

LOVERS CONCERTO

Windy Boy

Hearts Delivery

風に乗って

今日がはじまるなら

めぐり逢い

探偵物語

あなたを・もっと・知りたくて

メイン・テーマ

セーラー服と機関銃

Woman ”W の悲劇”より

ささやきのステップ

アナタノコトバ

=CD 収録曲=

<Disc 1>

1. ここからの夜明け

2. すこしだけ やさしく

3. 紳士同盟

4. 私の勝手に好きな人

5. 時代

6. ステキな恋の忘れ方

7. トゥモロー

8. Come Back To Me 〜永遠の横顔

<Disc 2>

40周年スペシャルメドレー

1. 元気を出して

2. 天に星. 地に花.

3. 紫の花火

4. 未完成

5. 終楽章

6. LOVERS CONCERTO

7. Windy Boy

8. Hearts Delivery

9. 風に乗って

10. 今日がはじまるなら

11. めぐり逢い

12. 探偵物語

13. あなたを・もっと・知りたくて

14. メイン・テーマ

15. セーラー服と機関銃

16. Woman ”W の悲劇”より

17. ささやきのステップ

18. アナタノコトバ

対象店舗ならびに特典詳細:https://www.jvcmusic.co.jp/-/News/A008188/90.html