アイドルグループ・Hey! Say! JUMPの伊野尾慧が、きょう30日発売のグラビア雑誌『TVガイドAlpha』(東京ニュース通信社)に登場する。

アルファベットの頭文字をテーマにした同誌は現在3周目に突入し、3度目の「K」となる「KKK(トリプルK)」のカバーとして伊野尾が登場。Hey! Say! JUMPのメンバーが同誌の表紙を飾るのは初となる。グループとしては昨年11月にデビュー15周年を迎え、今年1月にアニバーサリーを記念した4大ドームツアー「Hey! Say! JUMP 15th Anniversary LIVE TOUR 2022-2023」を完走したばかり。表紙カットのほか、全12ページに及ぶ巻頭グラビアでは、中堅世代として磨き上げられた表現力で、“ピュア”と“妖艶”が共存する絶妙な色気を放つ。インタビューでは、出演中のドラマ『ダ・カーポしませんか?』(テレビ東京系)について聞くほか、“死の運命ゲーム”を題材にした作品にちなみ、「Key=幸運の鍵」をテーマにしたロングインタビューを届ける。Hey! Say! JUMPの元日ライブ「Hey! Say! JUMP 15th Anniversary LIVE TOUR 2022-2023」東京ドーム公演の模様も8ページにわたってリポートする。

また、ジャニーズ年末年始ライブを総力特集。KinKi Kidsが、最多公演記録を持つ東京ドームでクリスマス公演を行なった「KinKi Kids Concert 2022-2023 24451~The Story of Us~」東京ドーム公演、3年ぶりに観客の声出しが解禁された恒例の年越しライブ「ジャニーズカウントダウン 2022→2023」、年始からスタートしたSixTONESの全国ツアー「SixTONES『慣声の法則』」初日横浜アリーナ公演のリポートを届ける。

ジャニーズJr.のグラビアでは、美 少年がファーコート×アクセサリー、Aぇ! groupは黒レザー×グローブという攻めたスタイリングでそれぞれ大人っぽい表情を披露。21回を迎えるKis-My-Ft2の北山宏光のソロ連載「北山宏光の次、どーする?(仮)」は、北山が気になるグルメをフックに、“食×トレンド”をテーマにした企画となっている。そのほか、赤楚衛二、鈴鹿央士、OCTPATH、矢吹奈子(HKT48)も登場する。