三代目J SOUL BROTHERSの「R.Y.U.S.E.I.」アンサーソング、新曲MV公開

三代目J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE が、2月1日にリリースするシングルよりタイトル曲「STARS」の音源とMVを公開した。

「STARS」はグループの代表曲「R.Y.U.S.E.I.」を手掛けたプロデューサーstyが「R.Y.U.S.E.I. pt.2」をテーマに書き下ろした楽曲で、いわば「R.Y.U.S.E.I.」のアンサーソング。グループのバックボーンともいえる王道EDMサウンドは踏襲しつつ、サビで「人生一度きり / DREAM 掴みたいから今」とグループの野心を歌い上げた2014年の前作に対し、今作は「人生一度きりじゃない / 何度やり直しても」と「夢の続き」を歌うメッセージソングに仕上がっている。

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同作のMVは、壮大な砂漠の地に建てられた今回の撮影だけのために建てられたステージで三代目J SOUL BROTHERSがパフォーマンスしており、昼間と夜で異なる世界観を表現している。

【動画】三代目J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE「STARS」MV

＜リリース情報＞

三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE

『STARS』（rhythm zone）

2023年2月1日（水）発売

「STARS」配信URL https://jsb.lnk.to/20230201_stars

https://jsoulb.jp/news/article/?id=1104813

=収録予定内容=

[CD]

1. STARS

2. この宇宙の片隅で

3. REPLAY

4. VII CROWNS

5. STARS (Instrumental)

6. この宇宙の片隅で (Instrumental)

7. REPLAY (Instrumental)

8. VII CROWNS (Instrumental)

[DVD]

1. STARS（Music Video）

2. この宇宙の片隅で（Music Video）

3. STRAS（Behind the scenes）

4. この宇宙の片隅で（Behind the scenes）

■商品形態・価格

一般流通商品

[A] RZCD-77679/B 【SG+DVD（スマプラ対応）】 ￥3850（税込）

※初回特典（封入）：カラーカード（8種セット）

[B] RZCD-77680/B 【SG+Blu-ray Disc（スマプラ対応）】 ￥3850（税込）

※初回特典（封入）：カラーカード（8種セット）

▽オフィシャルSHOP限定商品

[C] RZZ1-77686【SG（スマプラ対応） / MATE盤：NAOTO】￥6600（税込）

[D] RZZ1-77687【SG（スマプラ対応） / MATE盤：小林直己】￥6600（税込）

[E] RZZ1-77688【SG（スマプラ対応） / MATE盤：ELLY】￥6600（税込）

[F] RZZ1-77689【SG（スマプラ対応） / MATE盤：山下健二郎】￥6600（税込）

[G] RZZ1-77690【SG（スマプラ対応） / MATE盤：岩田剛典】￥6600（税込）

[H] RZZ1-77691【SG（スマプラ対応） / MATE盤：今市隆二】￥6600（税込）

[I] RZZ1-77692【SG（スマプラ対応） / MATE盤：ØMI】￥6600（税込）

※初回生産限定盤 / BOX仕様 / 封入特典：PHOTO BOOK(40P)

※MATE盤収録内容等の詳細はコチラ https://jsoulb.jp/news/article/?id=1104814

オンラインストアリンク一覧

https://jsb.lnk.to/20230201_stars-physical