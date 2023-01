村上春樹「しかし、すごい邦題だな…」80年代を代表するポップソングとは？

作家・村上春樹さんがディスクジョッキーをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「村上RADIO」(毎月最終日曜 19:00~19:55)。1月29日(日)の放送は「村上RADIO ~1980年代、ヒットソング・オンパレード~」をオンエア。今回の「村上RADIO」は番組史上初めて、リスナーのみなさまからのオールリクエストをオンエア。マイケル・ジャクソン、シンディ・ローパー、スティーヴィー・ワンダー、ポリス、小泉今日子など、誰もが思わず口ずさんでしまうような、80年代を彩ったヒット曲のオンパレードでお送りしました。この記事では、シーラ・E、ヴァン・ヘイレン、シンディ・ローパーの楽曲をオンエアしたパートの内容をお届けします。亡くなったプリンスへのリクエストがもっと来るかと思っていたんだけど、意外に少なかったですね。そのかわりプリンス・ファミリーの1人、シーラ・Eへのリクエストが1件来ていたので、このへんは喜んでかけちゃいます。「The Glamorous Life」。「つばくろ危機一髪」さん、東京都 男性です。<シーラ姐さんのパーカッションはめっちゃカッコ良かったです。イケイケ感があるこの曲もリクエストしてみよう。>その頃、「シーラ・Eは、いいらしい」という回文みたいなものが、局地的に流行っていました。何がどういいんでしょうね? よくわかりませんけど。でも、はい、たしかにこの人のパーカッション、めっちゃかっこよかったです。ヴァン・ヘイレンの「ジャンプ」にも、たくさんリクエストをいただきました。デイヴィッド・リー・ロスがメンバーに入っている頃のヒット曲ですね。この曲がヒットしたあとでロスさんはバンドを離れて、代わりにサミー・ヘイガーが入りました。「神戸港第四突堤」さん 兵庫県 女性<私は学生時代、陸上競技部で走り幅跳びをしていました。この曲を聴くとどこまでも高く遠く跳べる気がしました。この曲をぜひお願いします。>「気分はガープ男」さん 千葉県<僕はヴァン・ヘイレンが好きだったのですが、デイヴが抜けてサミー・ヘイガーがボーカルになったときには、俺の青春は終わったと思ったものです。>うん、その気持ちよくわかります。ただ僕の場合、当時もうとっくに青春は終わっていたので、そこまで深くは思いませんでしたけど。行ってみましょう、ヴァン・ヘイレン「ジャンプ」。跳べる人は跳んでください。次はシンディ・ローパー、「ハイスクールはダンステリア」“Girls Just Want To Have Fun”。シンディ・ローパーって、人気あるんですね。とりわけ女性に人気があるみたいです。「納豆キング・コール」さん 千葉県 女性。これ、僕が差し上げたラジオネームですね。お元気でしょうか?<1984年、高校に入学して初めての体育祭。女子はクラスから数名、チアガールをしなくてはなりません。ミニスカートをはいて、ポンポンを持って踊ったりするのはとても恥ずかしく、誰もやりたがりません。しかたなくクジ引きをしたら、見事にクジを引き当ててしまいました。泣きたくなるほどイヤでしたが、仕方ありません。そのときのチアガールのダンス曲がシンディ・ローパーの「Girls Just Want To Have Fun」でした。いやいやながらのチアダンス、でもやってみたら以外と楽しくなってきて、本番はノリノリでしたね。>海外からもリクエストがありました。Elurさん、女性です。<当時、シンディ・ローパーは奇抜なイメージがありましたが、今では「ものすごく筋の通った人」と尊敬しています。私は東日本大震災の被災者なので、彼女があのとき、逃げずに日本に残ったあたりの話は、今でも泣けてくるほど感謝しているんですよね。こういう人間になりたい。>その他、「Time After Time」なんかにもたくさんリクエストをいただきましたが、今日は「ハイスクールはダンステリア」で、陽気にノリノリでいきましょう。しかしこれ、すごい邦題だな。<番組概要>番組名:村上RADIO ~1980年代、ヒットソング・オンパレード~放送日時:1月29日(日)19:00~19:55パーソナリティ:村上春樹番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/murakamiradio/