WBC2023 野球日本代表「侍ジャパン」 最新情報
「ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）2023」が、3月8日に開幕。栗山英樹監督率いる野球日本代表「侍ジャパン」は、今大会の代表選手30人が正式決定。3大会ぶりの世界一に向け、いよいよスタートを切る。ここでは、侍ジャパンの今後のスケジュール、試合予定などをまとめた。
今後のスケジュール
強化合宿・壮行試合
●強化合宿
日程：2月17日（金）～27日（月）
開催地：ひなたサンマリンスタジアム宮崎ほか
●侍ジャパンシリーズ2023 宮崎
日程：2月25日（土）、26日（日）
対戦相手：福岡ソフトバンクホークス
開催地：ひなたサンマリンスタジアム宮崎
●侍ジャパンシリーズ2023 名古屋
日程：3月3日（金）、4日（土）
対戦相手：中日ドラゴンズ
開催地：バンテリンドーム ナゴヤ
WBC2023 試合日程
1次ラウンド
中国 ー 日本
日程：2023年3月9日（木）19時00分
韓国 ー 日本
日程：3月10日（金）19時00分
チェコ共和国 ー 日本
日程：3月11日（土）19時00分
日本 ー オーストラリア
日程：3月12日（日）19時00分
※会場は東京ドーム
2次ラウンド（準々決勝ラウンド）
●日本が1次ラウンド1位通過の場合
プールA 2位 ー 日本
日程：3月16日（木）19時00分
●日本が1次ラウンド2位通過の場合
プールA 1位 ー 日本
日程：3月16日（木）19時00分
※会場は東京ドーム