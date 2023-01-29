MIYAZAKI, JAPAN - OCTOBER 21: SAMURAI JAPAN Manager Atsunori Inaba #80 of Japan attend the Samurai Japan players meeting on October 21, 2019 in Miyazaki, Japan. (Photo by Masterpress - Samurai Japan/SAMURAI JAPAN via Getty Images)

WBC2023　野球日本代表「侍ジャパン」　最新情報

　「ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）2023」が、3月8日に開幕。栗山英樹監督率いる野球日本代表「侍ジャパン」は、今大会の代表選手30人が正式決定。3大会ぶりの世界一に向け、いよいよスタートを切る。ここでは、侍ジャパンの今後のスケジュール、試合予定などをまとめた。

 

 

今後のスケジュール

強化合宿・壮行試合

●強化合宿

日程：2月17日（金）～27日（月）

開催地：ひなたサンマリンスタジアム宮崎ほか

 

 

●侍ジャパンシリーズ2023 宮崎

日程：2月25日（土）、26日（日）

対戦相手：福岡ソフトバンクホークス

開催地：ひなたサンマリンスタジアム宮崎

 

●侍ジャパンシリーズ2023 名古屋

日程：3月3日（金）、4日（土）

対戦相手：中日ドラゴンズ

開催地：バンテリンドーム ナゴヤ

WBC2023　試合日程

1次ラウンド

 

中国　ー　日本

日程：2023年3月9日（木）19時00分

 

韓国　ー　日本

日程：3月10日（金）19時00分

 

チェコ共和国　ー　日本

日程：3月11日（土）19時00分

 

日本　ー　オーストラリア

日程：3月12日（日）19時00分

 

※会場は東京ドーム

 

 

2次ラウンド（準々決勝ラウンド）

●日本が1次ラウンド1位通過の場合

プールA 2位　ー　日本

日程：3月16日（木）19時00分

 

●日本が1次ラウンド2位通過の場合

プールA 1位　ー　日本

日程：3月16日（木）19時00分

 

※会場は東京ドーム