「聴くだけでワクワクしちゃいます」村上春樹が考える「イントロ」ベスト3とは？

<番組概要>番組名:村上RADIO ~1980年代、ヒットソング・オンパレード~放送日時:1月29日(日)19:00~19:55パーソナリティ:村上春樹