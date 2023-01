村上春樹がマイケル・ジャクソンから小泉今日子まで「80'sヒットソング」を「村上RADIO」でオンエア

作家・村上春樹さんがディスクジョッキーをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「村上RADIO」(毎月最終日曜 19:00~19:55)。1月29日(日)の放送は「村上RADIO ~1980年代、ヒットソング・オンパレード~」をオンエア。今回の「村上RADIO」は番組史上初めて、リスナーのみなさまからのオールリクエストをオンエア。マイケル・ジャクソン、シンディ・ローパー、スティーヴィー・ワンダー、ポリス、小泉今日子など、誰もが思わず口ずさんでしまうような、80年代を彩ったヒット曲のオンパレードでお送りしました。この記事では、その一部の内容について語ったパートをお届けします。こんばんは、村上春樹です。村上RADIO、この番組、普段はリクエストをとっていないんですが、今日はその反動というか、罪滅ぼしというか、ほぼオールリクエストでいきます。1980年代、ヒットソング・オンパレード――村上RADIO史上、希に見るベタさで突っ走ります。さて、どんな曲がかかるでしょうね? 1980年代にタイムスリップしてください。この番組は、普段は自分の家からレコードとかCDをまとめて持参して、スタジオに来るんですが、今回はほぼベタな曲ばかりなので、ぜんぶTOKYO FMのレコード室にあるもので間に合いました。だから何も持たず、ふらっと手ぶらでやってきました。たまにはこういうのも楽でいいですね。ねえ、猫山さん(ニャーオ)さて、どうして今ここで1980年代ポップス特集かというと、僕自身80年代によくポップスを聴いていまして、このへんなんか懐かしいなあ……という気が最近になって、わりにふつふつとするからです。どうして80年代によくポップスを聴いていたのか? それについてはまたあとでお話ししますが、まずは曲を聴きましょう。ラジオネーム:「80年代の小学生」さん 神奈川県40代 男性<ぼくが小学生だった頃に一番鮮烈だったのは「ムーンウォーク」でした。同級生が披露してくれた新しいダンスは、いまでも目に焼きつけられて忘れられません。大学生のときの彼女がたまたまマイケル好きで、「ビリー・ジーン」の歌を一緒に聴いたのが良い思い出です。>それから、滋賀県「遅れてきたレコードマニア」さんからは、<ベタのきわみですが、マイケル・ジャクソンの「ビート・イット」をお願いします>というリクエストも来ております。どちらもかなり「ベタのきわみ」ですが、いっそのこと「ビリー・ジーン」からいってみましょう。<収録中のつぶやき>このリズム、最高だよね。クインシー・ジョーンズのアレンジメント、今となっては懐かしいですね。僕は昔、クインシー・ジョーンズと話をしたことがあります。そのときにクインシーが「俺は松田聖子のプロデュースをしたことがあるんだよ」と自慢していましたけど、“そこはマイケルだろうが”と僕は言いたくなりましたけどね。僕の好きなバンド、ヒューイ・ルイス&ザ・ニューズにもリクエストを数多くいただいています。ヒューイ・ルイス&ザ・ニューズ、数年前にほぼオリジナル・メンバーで来日しまして、僕も聴きにいきました。昔とぜんぜん変わらなくて、楽しかったですよ。客席がいちばん盛り上がったのはやはり「パワー・オブ・ラブ」でしたけどね。「つけ麺ライダー」さんからのリクエストです。「つけ麺ライダー」って、たしか僕が以前に差し上げたラジオネームですよね?<80's、来ましたねっ‼ 僕の一番大好きなHuey Lewis & The News のアルバム『Fore!』の9曲目、「Forest For The Trees」。この曲聴くと、冬で寒くて粉雪がチラつくイメージが脳内に広がります。>ほかにも「The Heart Of Rock & Roll」とか、いろいろリクエストをいただいていますが、 「Forest For The Trees」を行きましょう。この曲、僕もなぜかよく覚えています。シングル・ヒットはしなかったと思うんだけど。<番組概要>番組名:村上RADIO ~1980年代、ヒットソング・オンパレード~放送日時:1月29日(日)19:00~19:55パーソナリティ:村上春樹番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/murakamiradio/