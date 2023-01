原因は自分にある。が、昨日1月28日に神奈川・パシフィコ横浜 国立大ホールでワンマンライブ「げんじぶ空間:case.5 -End of Infinity-」を開催した。

かねてより同会場でのライブ開催を「2022年のグループの目標」と公言し、精力的な活動を行っていたげんじぶ。ライブ前日、長野凌大は自身のブログで「先輩のライブをメンバーと観に行った時、いつか、7人でここに立とうね。と約束した」と、メンバーにとってこのホールが大切な場所であることを明かしていた。7人が強い思い入れを持って臨む一夜限りのライブの目撃者になろうと足を運んだ観測者(原因は自分にある。ファンの呼称)で客席は埋め尽くされ、満員の大ホールはライブが始まる前から期待と緊張の入り混じる熱気にあふれていた。

開演時刻の18時。暗転した舞台の上に、7つの白いシルエットが浮かび上がる。複雑に段差が付けられたステージセットのあちこちに立つ彼らが1曲目に届けたのは、リリースされたばかりの3rdアルバム「無限の終わり」のラストを飾る「僕らの世界・物語」だ。メンバーと観測者が歩んできたこれまでの歩みと、未来へ向かう思いを歌い描くこの楽曲で“物語”をスタートさせた7人。その力強い歌声は無数の白い光線とともにまっすぐに広い客席へ放たれ、オーディエンスを一気に引き付ける。曲の最後に1列に並んだメンバーは、しっかりと観測者を見据えながら、握った拳を前へと突き出した。

勇壮さに満ちたオープニングを終えてピンスポットに照らされたのは、本を開く仕草を見せる小泉光咲の姿。彼が小さく「3、2、1」と言って“魔法”をかけるとステージ奥に設置された7枚のLEDパネルが“7色の扉”に姿を変え、その扉の奥にメンバーの笑顔を映し出した。2曲目の「魔法をかけて」は、ニューヨークの風景描写とともに幸せな1日の始まりを歌う楽曲。小泉がクリアなロングトーンを響かせる中で軽やかなステップを踏み、柔らかな表情で物語のプロローグを告げた彼らは、「魔法をかけて」の連作曲である「夢に唄えば」で観測者たちに挨拶。華やかなブラスサウンドに体を弾ませながらステージ両端に設置された2段構えの高台に登って愛おしそうに客席に手を振り、武藤潤は「今日は特別な日だから、たくさん踊ってここを楽しい空間にしよう!」と約束した。そんな武藤の甘い歌声に乗せて「チョコループ」へと楽曲が続くと、客席からは思わず色めき立つような歓声が。さわやかなエレクトロポップのサウンドに乗せてビタースイートな恋模様を表現しつつ、長野にバックハグをする杢代和人や弾けるようなダンスで楽しさを表現する武藤など、メンバーはそれぞれに無邪気で自由な振る舞いを見せ、観測者の一層の笑顔を誘った。

晴々しいオープニングパートを終えてこの日最初のMCへと進むと、長野は「来ちゃったよ、パシフィコ!」と興奮のままに声を上げ、7人は「広いー!」と目を輝かせながら最上層まで広がるペンライトの光を見つめた。そして、大倉空人は「和人ひさしぶり!」と杢代に声をかける。「仮面ライダーギーツ」出演中のため、グループの活動を制限している杢代がフルでステージに立つのは、昨年7月に行われたファンクラブイベントぶりのこと。50音順で整列するため、いつも杢代の隣に並ぶ吉澤要人は「和人が横にいると気持ちいいですよ、僕! みんなもMCに和人いてくれたらうれしいですよね!」と喜びをあらわに。キレのあるトークでMC中にも存在感を発揮する杢代の姿に、大倉も思わず「7人楽しー!」と声を漏らし、長野も「パシフィコ、最高だぜー!」と突然のハイテンションを見せてメンバーと観測者の笑いを誘っていた。

にぎやかなMCを終えてジャケットを脱ぎ捨てた7人は、続くセクションでこれまでの「げんじぶ空間」にはなかった新たな楽曲の見せ方に挑んだ。デビュー曲にして、“ピアノロック調のサウンドと哲学的なリリック”という彼らの1つのアイデンティティを決定付けたセルフタイトルトラック「原因は自分にある。」からスタートしたのは、14曲をつないだ怒涛のメドレー。その中でもハイライトとなったのがメンバーのソロ歌唱パートで、先陣を切った吉澤がサングラスをかけた姿で1人ステージに立ち「犬と猫とミルクにシュガー」のラップパートをアグレッシブに炸裂させて観測者を圧倒すると、続いて現れた小泉は、右手に持ったステッキをスマートにさばきながら「嘘から始まる自称系」を歌い上げる。「結末は次のトラフィックライト」で普段は歌わないサビパートを担い、聴衆に新鮮な印象を与えたのは大倉。力強いボーカルで曲を歌い上げた彼が「まだ赤い」という歌詞に合わせて真っ赤な羽を宙に舞わせてステージを去ったあとにバトンを受け取ったのは杢代で、彼は手に持った傘で“相合傘”を表現しながら「半分相逢傘」のセリフパートを自分なりにアレンジしてみせる。「まだ帰りたくないな。伝えたいことあって……俺の女になれよ」と彼が言い放った瞬間、客席からは声にならない悲鳴が湧き起こった。そのムードをさわやかに塗り替えたのは桜木雅哉で、青色のカーネーションを口にくわえて登場した彼は、緑あふれる映像をバックに「545」を披露。伸びやかに大サビを歌い上げて客席に清々しい風を運ぶ。一転して、都会の街並みをバックに「キミヲナクシテ」を歌唱したのは武藤。ハットのつばを指でなぞりながら客席を見据えた彼が、メロディラインから外れて思い切りフェイクを入れるボーカルアレンジで豊かな歌唱力を提示すると、最後に登場した長野はスタンドマイクを軽やかに操りながら「幽かな夜の夢」を歌い上げ、笑顔でボーカルリレーを締めくくった。

3年間の歩みの中で確かに積み上げてきたボーカルスキルとショーマンシップ、そして7つの異なる個性が存分に発揮されたソロリレーを終えて再び集結した7人は、続くダンストラックでもオーディエンスを圧倒するパワフルなダンスパフォーマンスを見せた。大倉のリードで“ラブラブダンス”の振付レクチャーが行われた「ギミギミラブ」では、形作ったハートをステージに向かって投げる観測者たちからたくさんの“愛”を受け取ったメンバーが、キュートな“口ハート”のポーズでアンサーを返すコミュニケーションが、場内のムードを熱くさせてゆく。そんな中「まだまだ俺たちと一緒に遊ぼうぜ!」という吉澤の呼びかけから始まった「嗜好に関する世論調査」では、「2択 2択 2択」とリフレインする歌詞にちなみ、次に披露する楽曲をメンバーが2択で決めることに。候補に挙がったのは、げんじぶの前身ユニット・BATTLE STREETの持ち歌である「Macanas.」「Show Time!!」で、いずれを取ってもレアな楽曲披露に観測者は大いに盛り上がる。メンバーは2手に分かれて舌戦を繰り広げ、「Macanas.」派の大倉は「潤くんが泣きながら『俺たち、デビューします!』と言った次の曲が『Macanas.』だからです!」とアピール。武藤が「Macanas.」の一節を必死に歌い踊ったり、長野と吉澤がなぜか抱き合って話したり……と、次第にカオスの様相を呈してきたステージ上の様子に、数少ないツッコミ担当の杢代は「ねえ、ここパシフィコ!(笑)」とメンバーに声をかける。熟考の末、選ばれたのは「Show Time!!」。7人はフレッシュな魅力を振りまきながらこの曲を披露し、研究生時代からの歩みを噛み締めるようにメンバー同士で笑顔を交わしていた。

キレ味鋭いステップを刻むラインダンスを見せた「Joy to the world」でメドレーを締めくくった7人がステージから姿を消すと、スモークが焚きしめられた空間に響きわたる荘厳なサウンドがシーンの切り替わりを知らせる。ライブの後半パートの幕開けに届けられたのは、この日が初披露となるアルバム収録曲の「Lion」。ファイヤーボールが無数に噴き上がる演出の中、ダークな色調の衣装に着替えて再び姿を見せた7人は、花火の爆音を合図に感情を爆発させた。センターに立つ武藤が圧倒的な熱量のロックボーカルで楽曲をリードする中、大倉と吉澤も熱をはらんだラップで切り込んでボルテージを引き上げてゆく。無心になって頭を振り乱し、力強くオーディエンスを煽るげんじぶメンバーのエネルギーに触発されるように、観測者も思い切りペンライトを振って呼応。すると、7人は急上昇した会場の熱気をさらに高めるように、エッジーなバンドサウンドで疾走する「黄昏よりも早く疾走れ」を続けて投下する。「止まんねえぞ?」と挑発的なセリフを吐いた大倉の言葉通り、7人はむき出しの感情を歌とダンスに乗せて聴衆を一層熱くさせた。

流麗なピアノの音色といろは歌の言葉遊びで聴く者をいにしえの世界へと誘う「以呂波 feat. fox capture plan」で涼やかな空気感を運んだあとには、四つ打ちのダイナミックなデジタルサウンドで近未来的な世界観が広がる「0to1の幻想」へ。曲展開で時空を飛び越えるようなコンセプチュアルな見せ方を提示するのも、受け手の感性を刺激する抽象的な表現を得意とするげんじぶのライブならでは。曲を終えてのMCタイムでは、メンバーがさっそくメドレーのソロパートを振り返り、吉澤は「ライブでサングラスかけること、今日で最後なんじゃないかな……正直に聞きたい。似合ってた……?」と照れ混じりに観測者に問いかける。大倉が「普段歌わないパートだからめちゃめちゃ気合い入った!」と続くと、杢代は「(自身が欠席した)秋ツアーで、みんなでセリフパートを回してたでしょ。『俺が一番やりたいとちゃいますのん!』ということで、やらせていただきました!」と、披露の経緯を明かした。杢代のあとに自分もインパクトを残すため、口に花をくわえることを「今日決めた」と桜木が言うと、吉澤は「雅哉、鏡の前で練習してた」と、最年少のほほえましい姿を観測者に告白。そして武藤は自身が披露したアレンジについて「マイクチェックのときによくやるんですけど、凌大が『いつか(ライブで)やってよ』って。だから凌大のためにやったようなもの」と、裏話を伝えていた。

MCを終えて改めて観測者と向き合うと、武藤は「げんじぶのNext Phase、羅針盤となるこの曲をお聴きください」と告げ、「無限の終わり」のリード曲である「無限シニシズム」をスタートさせた。“無限に続く時間の概念”を示すような秒針や鐘の音がシリアスなムードを引き立てる中、7人は右手で覆った顔に魅惑の冷笑を浮かべて観測者を引き込んでゆく。うごめくような右手の動きにクールな表情とは裏腹な生々しさをたたえつつ、息の合ったマイクリレーとフォーメーションダンスでシニカルな楽曲の世界観を立ち上がらせる7人の表現を、聴衆は息を呑むように見つめた。現代の世相を見つめる冷静な視線を抽象的な歌詞に落とし込んだ「柘榴」を続け、ここまで自分たちが築き上げてきた“げんじぶらしさ”の深淵をライブの佳境に見せたメンバー。クライマックスを前に、長野は観測者にクラップを求め「ここからがラストスパートです。ここよりも大きいステージの景色、みんなで見たいです。ステージに立ち続けること、みんなのことが好きなこと。その原因は、君にもある!」と叫んだ。観測者たちの力強い手拍子を受けてスタートした「原因は君にもある。」は、楽しい言葉遊びとともにメンバーを支える“君”への感謝を歌うナンバー。7人のマイクリレーパートで桜木が「君だ、パシフィコ、絶対君だ!」と歌詞を言い換えると、杢代も「明らかに観測者、君たちのせいだ」とセリフをアレンジ。大倉も「観測者、大好きだー!」と感情のままに叫び声を上げ、長野は「結局君だ」の歌声に合わせてたくさんの観測者たちを指し示してみせる。7人がとめどなく伝える愛と感謝を受け取った客席にはペンライトの光がリズミカルに揺れ、7色の美しい光の波を描き出していた。この日一番の一体感が生まれたひとときを経て、メンバーはここで初披露となるアルバム収録曲「Run away」を観測者へ届けた。伝えたくも伝えられない愛しい人への思いを歌うこの繊細なバラードは、初めて7人全員がサビを歌いつなぐ構成になっている。まっすぐに観測者を見つめながら感情の機微を歌に乗せる7人の後ろには彼らの素顔を切り取ったオフショットが次々と映し出され、飾らない姿でファンと向き合うメンバーの佇まいを際立たせた。

「僕らの背後にはげんじぶのこれまでが見えて、そして僕らの視線の先には僕らの未来が見えるような。強い決意があるからこそ見える過去、現在、未来を感じられる、そういう希望に満ちあふれた空間にしたい」。音楽ナタリーのインタビューで、吉澤はパシフィコ横浜公演に臨む思いをこう語っていた。7人が最後の曲に選んだのは「Q」。鼓動を打つような3拍子のリズムの中、メンバーは自分たちの思いを目一杯込めた力強い歌声を響かせ、自らの歩みを信じ未来へと進んでゆく決意を改めて観測者に提示してみせた。武藤、大倉、小泉が声を合わせ「正しいかじゃなくて 信じてるかなんだ この心の声が 僕らが歩む未来だ」と歌い上げて曲を終えると、7人は観測者と同じ前を向く。“光”の差すほうへと向かって7人が歩みを進めるラストシーンをもって、ライブ本編は締めくくられた。

聴衆からの止まない拍手を受けて始まったアンコール。1曲目に届けられた「ネバーエンドロール」では、客席を映し出すステージ上のカメラの前に7人が次々と現れては笑顔を弾けさせ、観測者と楽しい時間を共有。メンバーは「アイラブユー!」「好きだよ!」とファンへの思いを言葉にしつつ「楽しいなー!」という声を漏らしていた。曲を終えると、7人は今の思いを順番に観測者へと伝えてゆく。「7人で立てたこともそうだし、改名前の曲もできて、僕らの活動してきた歴史を振り返ることができた」とライブを振り返った大倉は「ここで止まらず、どんどん突き進んでゆく原因は自分にある。を、これからもよろしくお願いします!」と呼びかけ、吉澤は「マスクがあっても、皆さんの笑顔が届くんですよ。わかるの! だから、皆さんの笑顔を生で感じられるライブが幸せです。笑い合って生きていきましょうね」と約束。2人に続いた小泉は「パシフィコに立てたことは皆さんのおかげ……おかげでもあるんですけど、僕たちは僕たちで成長したんじゃないかなって! この会場で僕たちの成長した姿を見せることができてよかったです」と自分たちが確かに積み上げてきた努力に胸を張り、大倉の「そういうとこ好きよ!」という声かけに笑顔を見せた。

約半年ぶりの「げんじぶ空間」でメンバー、観測者と濃密なひとときを過ごした杢代は「去年はステージに立つ機会が少なく、皆さんを心配させたと思います。今年は7人で立つ機会が増えると思うので、そのときはまた顔を見せてください。7人でパフォーマンスできることが本当に幸せです。また7人で最高のパフォーマンスをします」とまっすぐに思いを伝える。「皆さんのおかげでここに立てているし、皆さんの支えがあって今の僕らがいる」と語ったのは桜木。彼が「皆さんの人生の中で今日が最高の1日になっていたら」と願うと、続く武藤は「『原因は自分にある。』という言葉があったから僕たちが生まれて、『原因は自分にある。』という言葉を胸にここまで来ました。でも、“原因は君にもあった”ので、それぞれの人生、『原因は自分にある。』という言葉を持って歩んでほしいと思います」と、彼らしいユーモアに満ちた言葉使いで感謝と共鳴の思いを観測者に伝えた。

最後に挨拶を担ったのは長野。“2022年の目標”を叶えた今、「頭の片隅にはもっと大きなステージが見え始めている」と率直に明かした彼は「いつかその景色をみんなで見れるようにがんばっていきます。すべて観測者のおかげです。いつも元気やパワーをくれてありがとうございます。大好きです!」とまっすぐに伝えた。「この曲がもっと似合う僕たちになるように、前へ進んでいきましょう。ここにいる君も、画面の前の君も、大好きだよ!」。最後にメンバーが叫んだメッセージとともに観測者へと送られたラストナンバーは「桜Ground」。3度にわたって放たれた桜色のテープキャノンが広いホール空間に降り注ぐ中、メンバーは最後まで晴れやかな笑顔を浮かべながら何度も観測者に手を振る。「春が待ち遠しいね!」と笑い合いながら曲を終え、客席の隅々まで「ありがとう」をそれぞれに伝えると、大倉は「げんじぶを好きになってくれてありがとう!」と思い切り叫んだ。ステージの上段に7人で整列すると、武藤は「観測者のおかげで、ここが素敵な楽しい空間になりました!」と思いを伝える。「今日は本当にありがとうございました!」とオフマイクで声を合わせた7人は、充実感いっぱいの表情で笑い合いながら観測者と再会を約束し、“次の景色”へと向かってステージを降りた。

原因は自分にある。「げんじぶ空間:case.5 -End of Infinity-」2023年1月28日 パシフィコ横浜 国立大ホール セットリスト

01. 僕らの世界・物語

02. 魔法をかけて

03. 夢に唄えば

04. チョコループ

05. メドレー

・原因は自分にある。

・貴方に溺れて、僕は潤んで。

・J*O*K*E*R

・犬と猫とミルクにシュガー / 吉澤要人

・嘘から始まる自称系 / 小泉光咲

・結末は次のトラフィックライト / 大倉空人

・半分相逢傘 / 杢代和人

・545 / 桜木雅哉

・キミヲナクシテ / 武藤潤

・幽かな夜の夢 / 長野凌大

・ダンストラック

・ギミギミラブ

・嗜好に関する世論調査

・Show Time!!(BATTLE STREET)

・Joy to the world

06. Lion

07. 黄昏よりも早く疾走れ

08. 以呂波 feat. fox capture plan

09. 0to1の幻想

10. 無限シニシズム

11. 柘榴

12. シェイクスピアに学ぶ恋愛定理

13. 原因は君にもある。

14. Run away

15. Q

<アンコール>

16. ネバーエンドロール

17. 桜Ground

撮影:米山三郎、冨田望