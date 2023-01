1980年代から2000年代初頭にかけて制作されたOVA作品の特集放送「VHSを巻き戻せ!俺たちのOVA特集(’85~’01)」が、2月3日よりCSの衛星劇場で放送される。

2月から3月まで展開される「VHSを巻き戻せ!俺たちのOVA特集(’85~’01)」。2月は川村万梨阿や松井菜桜子らが出演する「ガルフォース エターナル・ストーリー」や、アニメーター・梅津泰臣が監督を務めた「A KITE」のR18版、山本貴嗣原作による「エルフ・17」などが放送される。また3月には「アーバンスクウェア~琥珀の追撃~」「Spirit of Wonder」「サイコダイバー 魔性菩薩」などをラインナップ。なお「A KITE」のR18版はテレビ初放送となる。放送時間の詳細は特設サイトを確認しよう。

「VHSを巻き戻せ!俺たちのOVA特集(’85~’01)」

CS放送局「衛星劇場」で放送

放送内容

2月

「ガルフォース エターナル・ストーリー」:2023年2月2日(木)8:30~ほか

「A KITE」:2023年2月2日(木)25:55~ほか

「エルフ・17」:2023年2月5日(日)12:00~ほか

「プラスチックリトル」:2023年2月5日(日)25:15~ほか

「ガルフォース2 ディストラクション」:2023年2月9日(木)8:30~ほか

3月

「ガルフォース3 スターダスト・ウォー」

「アーバンスクウェア~琥珀の追撃~」

「Spirit of Wonder」

「支配者の黄昏 TWILIGHT OF THE DARK MASTER」

「サイコダイバー 魔性菩薩」