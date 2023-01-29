1980年代から2000年代初頭にかけて制作されたOVA作品の特集放送「VHSを巻き戻せ！俺たちのOVA特集（’85～’01）」が、2月3日よりCSの衛星劇場で放送される。
2月から3月まで展開される「VHSを巻き戻せ！俺たちのOVA特集（’85～’01）」。2月は川村万梨阿や松井菜桜子らが出演する「ガルフォース エターナル・ストーリー」や、アニメーター・梅津泰臣が監督を務めた「A KITE」のR18版、山本貴嗣原作による「エルフ・17」などが放送される。また3月には「アーバンスクウェア～琥珀の追撃～」「Spirit of Wonder」「サイコダイバー 魔性菩薩」などをラインナップ。なお「A KITE」のR18版はテレビ初放送となる。放送時間の詳細は特設サイトを確認しよう。
「VHSを巻き戻せ！俺たちのOVA特集（’85～’01）」
CS放送局「衛星劇場」で放送
放送内容
2月
「ガルフォース エターナル・ストーリー」：2023年2月2日（木）8:30～ほか
「A KITE」：2023年2月2日（木）25:55～ほか
「エルフ・17」：2023年2月5日（日）12:00～ほか
「プラスチックリトル」：2023年2月5日（日）25:15～ほか
「ガルフォース2 ディストラクション」：2023年2月9日（木）8:30～ほか
3月
「ガルフォース3 スターダスト・ウォー」
「アーバンスクウェア～琥珀の追撃～」
「Spirit of Wonder」
「支配者の黄昏 TWILIGHT OF THE DARK MASTER」
「サイコダイバー 魔性菩薩」