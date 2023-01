FAカップ4回戦が各地で行われた。

トッテナムは敵地で2部のプレストンと対戦。エースのハリー・ケインをベンチで温存しつつ多数の主力を先発起用すると、50分にソン・フンミンが左足で放った強烈なミドルシュートがサイドネットに吸い込まれ、スーパーゴールで先制する。さらに69分には、イヴァン・ペリシッチの華麗なフリックからソンが反転すると、再び左足でゴールを陥れて追加点。そして87分には、途中出場でデビューを飾ったアルノー・ダンジュマが折り返しにうまく合わせ、新天地初ゴールが決まってトッテナムが3-0で勝利を飾った。

ホームに2部のレディングを迎えたマンチェスター・Uは、序盤から完全に主導権を握って押し込むも、立て続けのチャンスを決めきれず。35分にはマーカス・ラッシュフォードが頭で押し込みゴールを揺らすも、VARの判定でオフサイドとなり、前半をスコアレスのまま折り返す。

すると迎えた55分、カットインしたアントニーが絶妙なスルーパスを送ると、走り込んだカゼミーロがループシュートを決めてついに先制ゴールを奪う。続く58分にはカゼミーロがミドルシュートを放つと、DFに当たったボールはゴールに吸い込まれて追加点に。さらに67分には、ブルーノ・フェルナンデスのクロスにフレッジが華麗に合わせて3点目を手にした。その後レディングに1点を返されたものの、マンチェスター・Uはこのまま3-1で5回戦進出を決めた。

4回戦のすべての結果と今後のスケジュールは以下の通り。

▼27日

マンチェスター・C 1-0 アーセナル

▼28日

ウォルソール(4部) 0-1 レスター

アクリントン(3部) 1-3 リーズ

サウサンプトン 2-1 ブラックプール(2部)

イプスウィッチ(3部) 0-0 バーンリー(2部)

シェフィールド・ウェンズデイ(3部) 1-1 フリートウッド(3部)

フルアム 1-1 サンダーランド(2部)

ルートン(2部) 2-2 グリムズビー(4部)

ブリストル・C(2部) 3-0 ウェスト・ブロムウィッチ(2部)

ブラックバーン(2部) 2-2 バーミンガム(2部)

プレストン(2部) 0-3 トッテナム

マンチェスター・U 3-1 レディング(2部)

▼29日

ブライトン vs リヴァプール

ストーク(2部) vs スティヴネイジ(4部)

レクサム(5部) vs シェフィールド・U(2部)

▼30日

ダービー(3部) vs ウェストハム