ブシロードは、新作キャラクターカードゲーム『ヴァイスシュヴァルツブラウ』の発売記念セレモニーをAKIHABARAゲーマーズ本店前にて開催した。

『ヴァイスシュヴァルツブラウ』は、 2023年3月に15周年を迎えるキャラクターカードゲーム『ヴァイスシュヴァルツ』の姉妹ブランドとして誕生。カードゲームとしての基本のルールは『ヴァイスシュヴァルツ』のまま、対象年齢は小学校低学年~40代以上まで、より分かりやすく、よりコレクション要素を高め、 遊んでも集めても楽しいキャラクターカードゲームとなっているとのこと。

今回、一般発売される『ヴァイスシュヴァルツブラウ』ブランド初の商品である、 スタートデッキ5作品8商品の発売を記念して、 AKIHABARAゲーマーズ本店前にてセレモニーを開催。セレモニーは発売記念のテープカットからスタートし、 トークセッションでは『from ARGONAVIS』七星蓮役の伊藤昌弘、『ヴァイスシュヴァルツブラウ』開発担当者である金谷プロデューサーが登場。新商品や『ヴァイスシュヴァルツブラウ』の今後の展開について語った。

伊藤は「ここへ来る電車の中にも広告が溢れ、 『ヴァイスシュヴァルツブラウへ』の期待が膨らみました。そんなこれから始まる『ヴァイスシュヴァルツ』のスタートに携われて嬉しいです。今後も『ヴァイスシュヴァルツブラウ』の様々な魅力をお伝え出来たらと思っています」と語る。

そして、金谷プロデューサーは、「これから『ヴァイスシュヴァルツブラウ』の新しい歴史が始まります。ゲーム性はもちろんパッケージにもこだわった商品になっておりますので、 是非お手に取っていただけると嬉しいです。皆様のご期待に応えられるような大きなタイトルもご用意しておりますので、 楽しみにお待ちください」と期待を煽り、発売記念セレモニーは幕を下ろした。

(C)Liber Entertainment Inc. All Rights Reserved. (C)Eve (C)UTA☆PRI-MOVIE ST PROJECT (C)nagano / chiikawa committee (C)STPR Inc. (C)Bushiroad