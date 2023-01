寒い日の最高な過ごし方は？「雪を見ながら露天風呂orこたつでアイス」10代の投票結果を紹介

寒い季節に「暖」を同時に味わいたいなら、選ぶのはどちらですか……?ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)で放送されているコーナー『どっちのCat or Dog』では、何気ない日常の疑問を2択形式で質問しリスナーが選択。翌放送日にその結果を発表しています。1月25日(水)の放送では、「寒い日の最高な過ごし方は?……雪を見ながら露天風呂 or こたつでアイス」についての投票結果が発表されました。パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)の感想とともに紹介します。こもり校長:校長先生は、『雪を見ながら露天風呂』です。雪国に憧れている自分もいるかな。お風呂も好きだし……あっついお風呂につかるのが好きなのよ。頭は寒いのに体はあったかいという高低差がいいよな~。憧れる。温泉旅行に行きたい!あと、小さいころにこたつで育ってないんだよなぁ。だから、『こたつでアイス』という経験がないっちゃないからなぁ……。こもり校長:まぁでも……そうだよね(笑)。だって10代の子は、露天風呂になかなか行くことないもんね。こたつでアイスをまったり食べてるほうがイメージできるかな。●「こたつでアイス」派・アイスは冬に食べてもおいしい! 足元はこたつであったまって、上半身はアイスでひんやりがちょうどいい!●「雪を見ながら露天風呂」派・あったかいお風呂に、少し冷たい風が入るのが最高です。『どっちのCat or Dog』は、毎週月〜木曜の22時55分から放送されています(一部地域を除く)。このコーナーへの投票や過去放送分の結果は、番組のサイトでご確認ください。次回の2択テーマは……「気になる人が服を裏表に着ていたら…指摘する or そっとしておく」です。この投票結果は、1月30日(月)に放送予定です。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/