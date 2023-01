「上限500円でプレゼント交換」食が好きなLiSAが選ぶ“もらって嬉しい物”は？

LiSAがパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! LiSA LOCKS!」。1月25日(水)の放送では、リスナーから届いた質問や相談に回答しました。そのなかから、プレゼントについての相談とアドバイスを紹介します。LiSA先生こんにちは。今度プレゼントの交換会をするのですが、プレゼントがなかなか決まりません。というのも、上限金額が500円なんです。何か500円でいい感じのアイテムありませんか?(19歳)LiSA:困った~500円か……(笑)。LiSA先生がもらって嬉しいのは……例えばイチゴって1パックで500円〜600円するんだけど、すごく高級なものは1粒500円ぐらいするんですよね(笑)。しかもそういうのって、1個ずつ買えるんですよ。私がプレゼント交換でそれをもらったとすると、一口ずつ値段を感じながら「私、今30円分食べてる……」とか味わいを楽しめる気がします(笑)。食が好きなLiSA先生的には、「イチゴ1粒500円で買いました!」みたいなのが嬉しいかな〜と思いますね。あとね……私は、食べ物って嬉しいな〜。500円で味わえる物を探してくれたら、めちゃめちゃ嬉しいなと思います!LiSAの2023年全国ホールツアー「LiVE is Smile Always~LANDER~」の開催が決定。詳細はオフィシャルサイトまで。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/