Kroi内田怜央 10代の失恋相談にアドバイス「振られたときに救われたのは音楽」『WATAGUMO』の制作秘話も

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。松田部長(東京ダイナマイト・松田大輔)が担当する「松田LOCKS!」のコーナーでは、ゲストのアーティストがリスナーの相談にアドバイスと1曲を届けています。1月25日(水)の放送では、5人組バンド・Kroiのボーカルギター、内田怜央さんが登場。10代リスナーの片思いに関するお悩みに回答しました。高1のときに好きな人ができたけど付き合うまではいかず、片思いで終わってしまいました。高3になってまた好きになったのですが、友達に取られてしまいました。どうすれば、その人のことを忘れられますか?内田怜央:今回選曲した「WATAGUMO」なんですけど、まだどこにも言ってない情報がありまして……今敏監督の『千年女優』というアニメ映画が好きで、その世界観と自分の恋愛観というか、体験談を混ぜ合わせて書いた曲です。私もですね、このお悩みの感じの経験がありまして……大学の前半ぐらいまで、ずっと好きだった女の子がいたんです。その人に猛アタックしては何回もフラれて、最後は自己顕示欲が高まりすぎて、緑髪の坊主になったときに完全に振られてしまったんです。そのときに救われたのは、音楽(笑)。やっぱり好きなことをやっている人間はかっこいいな、と思うわけなんですけど……。フラれたときは本当にショックで、好きなこと(=音楽)に完全に逃げていたんですけど。それがすごく良かったなぁって……。好きなことをやっていると、周りの人も「おもしろい」と思って近づいてきてくれるので、次の恋愛にもつながるし……私は全然つながっているわけじゃないですけど(笑)。やっぱり好きなことをするっていうのは、すごくいい事だと思いますね。今回、選曲された「WATAGUMO」は、2022年7月リリースのセカンドアルバム『telegraph』に収録されています。また2023年1月9日にニューシングル「Hard Pool」をリリース。詳細はオフィシャルサイトまで。「松田LOCKS!」の詳細は、番組の特設サイトをご確認ください。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/