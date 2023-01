Def Techが4月に対バンツアー「"Double Up" Tour 2023」を開催する。

Def Techが対バンツアーを開催するのは、2001年の結成から22年におよぶキャリアの中で今回が初めてのこと。愛知、福岡、大阪、東京のZeppを回るこのツアーのゲストには、Nulbarich、yama、Creepy Nuts、SKY-HIがラインアップされた。ツアータイトルにある「Double Up」には、「Def Techと豪華ゲストという“2つの波”が重なり合うことによって起こる、“想像以上のブレイク”をオーディエンスに感じてほしい」というDef Techの思いが込められている。

各アーティストのファンクラブサイトでは、Tシャツ付きチケットの先行予約申し込みを受付中。

Def Tech コメント

Micro

ダブルアップツアーという名の対バンツアーが決定したことを嬉しく思う。

一緒にツアーをまわるアーティストたちは個性も人間性も豊かな人ばかりだ。

互いに触発しながら、決闘!との思いで、音楽も人生も闘いだ。瞬間瞬間にすべてをかけて真剣勝負となるツアーにしていきたい。待ってろよ!

Shen

I can't wait to get out there and see all our fan's smiling faces!

Let's enjoy the“live”moment and create a better world through our thoughts, words and actions.



“皆さんの笑顔が見れることをとても楽しみにしています!

一緒にライブの瞬間を楽しみ、私たちの考え、言葉、 アクションを通じて、より良い世界を作りましょう”

Def Tech "Double Up" Tour 2023

2023年4月1日(土)愛知県 Zepp Nagoya

<出演者>

Def Tech / Nulbarich



2023年4月6日(木)福岡県 Zepp Fukuoka

<出演者>

Def Tech / yama



2023年4月7日(金)大阪府 Zepp Namba(OSAKA)

<出演者>

Def Tech / Creepy Nuts



2023年4月21日(金)東京都 Zepp Haneda(TOKYO)

<出演者>

Def Tech / SKY-HI